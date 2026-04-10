Ανδραβίδα-Κυλλήνη: Συνελήφθη οδηγός μηχανής με αλλοιωμένο αριθμό πλαισίου

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε χθες το απόγευμα ένας ημεδαπός άνδρας σε περιοχή της Ανδραβίδας-Κυλλήνης, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας οδηγούσε μοτοσικλέτα στην οποία είχε αλλοιωθεί ο αριθμός πλαισίου, στοιχείο που οδήγησε άμεσα στη σύλληψή του.

Η υπόθεση προέκυψε στο πλαίσιο των τακτικών αστυνομικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στην περιοχή, με στόχο τον εντοπισμό παραβάσεων και την εξακρίβωση των στοιχείων οχημάτων και οδηγών. Κατά την εξέταση της μοτοσικλέτας, οι αστυνομικοί εντόπισαν παρέμβαση στον αριθμό πλαισίου, ένα εύρημα που αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα από τις αρχές, καθώς συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα ταυτοποίησης του οχήματος.

Τι διαπιστώθηκε στον έλεγχο

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ο άνδρας κινούνταν με τη μοτοσικλέτα όταν υποβλήθηκε σε έλεγχο από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. Κατά τη διαδικασία, προέκυψε ότι ο αριθμός πλαισίου του δικύκλου είχε αλλοιωθεί.

Το στοιχείο αυτό είναι καθοριστικό, καθώς ο αριθμός πλαισίου αποτελεί το βασικό αναγνωριστικό στοιχείο κάθε οχήματος. Μέσα από αυτόν γίνεται η επίσημη ταυτοποίηση, ο έλεγχος των στοιχείων κυκλοφορίας και η διασταύρωση με τα αρχεία των αρχών. Όταν διαπιστώνεται αλλοίωση, ανοίγει αυτόματα πεδίο περαιτέρω διερεύνησης για την προέλευση και το καθεστώς του οχήματος.

Η σύλληψη από αστυνομικούς του Πηνειού

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, οι οποίοι προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες αμέσως μετά τη διαπίστωση της παράβασης. Ο οδηγός συνελήφθη επιτόπου, ενώ η μοτοσικλέτα βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας, προκειμένου να εξεταστούν όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το όχημα.

Η παρουσία αλλοιωμένου αριθμού πλαισίου δημιουργεί ερωτήματα που συνήθως αφορούν τόσο τη νόμιμη κατοχή όσο και την ταυτότητα του οχήματος. Για τον λόγο αυτό, σε ανάλογες περιπτώσεις η έρευνα δεν σταματά στη σύλληψη, αλλά επεκτείνεται και στην πλήρη εξακρίβωση της υπόθεσης.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στην περιοχή

Το περιστατικό στην Ανδραβίδα-Κυλλήνη εντάσσεται στους ελέγχους που πραγματοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση παραβάσεων που σχετίζονται με οχήματα και κυκλοφορία. Οι αρχές δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται αλλοιώσεις σε βασικά αναγνωριστικά στοιχεία, καθώς τέτοιες πρακτικές θεωρούνται ιδιαιτέρως σοβαρές.

Η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη δικαστική οδό, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της παράβασης και να ελεγχθούν όλα τα δεδομένα που αφορούν τη συγκεκριμένη μοτοσικλέτα.

