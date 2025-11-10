Ανδρέας Δρυμιώτης: «Ο Τσίπρας δεν θα περάσει το ΠΑΣΟΚ – Ο Σαμαράς δύσκολα πάνω από 3%»

Τις εκτιμήσεις του για τα ποσοστά που θα συγκεντρώσουν τυχόν νέα κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά διατύπωσε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, μιλώντας στο Action 24, εκφράζοντας παράλληλα αιχμές για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού.

10 Νοέ. 2025 11:49
Pelop News

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης σχολίασε τις πολιτικές εξελίξεις και τις πιθανές κινήσεις των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, προβλέποντας χαμηλά ποσοστά για τα νέα σχήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν. Όπως είπε, «το κόμμα του Τσίπρα το βλέπω γύρω στο 10-12%, ενώ του Σαμαρά με πολύ χαμηλά ποσοστά, κάτω από 3% στις δεύτερες εκλογές».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Ανδρέας Δρυμιώτης εκτίμησε πως «θα κινηθεί γύρω στο 10-12%». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν θα περάσει το ΠΑΣΟΚ, γιατί θα πάρει από όλους αυτούς τους σκόρπιους που είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Ακούω σήμερα για τον τσακωμό στη Νέα Αριστερά – η αμοιβάδα θα γίνει δύο κομμάτια».


Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Δρυμιώτης υποστήριξε πως «προσωπικά το βλέπω με πολύ χαμηλά ποσοστά και στις επαναληπτικές εκλογές». Εξήγησε ότι «μπορεί στις πρώτες εκλογές να ξεπεράσει το 3%, αλλά όχι στις δεύτερες, γιατί δεν νομίζω ότι ο κόσμος είναι έτοιμος να δεχθεί δεύτερη αποστασία».

Αναφερόμενος τέλος στη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, σημείωσε πως «μίλησε για θεσμική απρέπεια και γκάρισμα αυτός που δεν παρέδωσε την εξουσία στον νόμιμα εκλεγμένο πρωθυπουργό». Και πρόσθεσε:
«Ήταν μια αυτοπροβολή που δεν βρήκε τίποτα σωστό. Δεν βρήκε ούτε ένα πράγμα σωστό — και σφαίρες να πετάς τυχαία, κάτι θα σκοπεύσεις, για όνομα του Θεού».


Ο Ανδρέας Δρυμιώτης κατέληξε λέγοντας ότι θεωρεί σχεδόν βέβαιο πως ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει τελικά στην ίδρυση νέου κόμματος.
