Ανδρέας Φίλιας για τη νέα ΚΑΠ: «Θέλουμε τον αγρότη συνδιαμορφωτή»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν η πρώτη περιφέρεια στη χώρα που άνοιξε επίσημα τον δημόσιο διάλογο για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2028-2034, μέσα από σειρά συναντήσεων και ενημερωτικών δράσεων.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Φίλιας εξηγεί στους αναγνώστες της «Π» ποιος είναι ο στόχος της συγκεκριμένης προσπάθειας, αλλά και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.

– Γιατί πήρατε την απόφαση η Περιφέρεια να ξεκινήσει πρώτη τον διάλογο για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ;

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει διανύσει τα τελευταία χρόνια μία σημαντική πορεία στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων για τον πρωτογενή τομέα. Δεν πρόκειται απλώς για μία τεχνική ικανότητα· πρόκειται για μία εμπειρία που μάς επιτρέπει πλέον να αντιλαμβανόμαστε σε βάθος τις ανάγκες, τις αδυναμίες, αλλά και τις δυνατότητες του αγροτικού κόσμου της περιοχής μας.

Ωστόσο, η καλή διαχείριση δεν αρκεί. Η ΚΑΠ αποτελεί το βασικότερο χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό εργαλείο για την ύπαιθρο και, κατά συνέπεια, η Περιφέρεια δεν μπορεί να περιορίζεται στον ρόλο του «εκτελεστή» πολιτικών που σχεδιάζονται αλλού. Πιστεύουμε βαθιά ότι ήρθε η στιγμή να περάσουμε από τη διαχείριση στη συνδιαμόρφωση. Να μιλήσουμε για μία ΚΑΠ που θα σχεδιαστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών και όχι με οριζόντιες λογικές που συχνά οδηγούν σε αδικίες.

Οι πρώτες συναντήσεις με φορείς, συνεταιρισμούς και μεμονωμένους παραγωγούς ήταν ενθαρρυντικές. Υπήρχε θετικό κλίμα, διάθεση συνεργασίας και κυρίως ένα αίσθημα ότι αυτή τη φορά κάτι αλλάζει. Ταυτόχρονα, όμως, ήταν εμφανές ότι οι παραγωγοί χρειάζονται καθοδήγηση: χρειάζονται πληροφόρηση, στήριξη και συνεχή επαφή με τον θεσμικό μηχανισμό. Αυτό ακριβώς θέλουμε να εξασφαλίσουμε, ξεκινώντας έγκαιρα τον διάλογο.

Ο στόχος μας πριν ανοίξει η επίσημη εθνική διαβούλευση είναι ξεκάθαρος: να ωριμάσει η συζήτηση για την ανάγκη ενός νέου τρόπου σχεδιασμού και διαχείρισης της ΚΑΠ, με μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών και πιο ουσιαστική εμπλοκή των ανθρώπων της παραγωγής.

-Ποιες βασικές ανησυχίες εξέφρασαν οι παραγωγοί στις συναντήσεις;

Οι ανησυχίες τους είναι σαφείς και, σε μεγάλο βαθμό, κοινές σε όλη τη χώρα. Το υψηλό κόστος παραγωγής αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο, ιδιαίτερα σε μία περίοδο διεθνών αναταράξεων και πιέσεων στις τιμές των εισροών. Ταυτόχρονα, οι ζωονόσοι προκαλούν τεράστιες απώλειες σε παραγωγούς και κτηνοτρόφους, γεγονός που δημιουργεί μία αίσθηση ανασφάλειας για το αύριο.

Το σύστημα των επιδοτήσεων, όπως εφαρμόζεται σήμερα, είναι συχνά πολύπλοκο, με αδικίες και καθυστερήσεις. Η πρόσβαση σε νερό αποτελεί επίσης κρίσιμο ζήτημα, ειδικά για μία Περιφέρεια όπως η δική μας, που έχει τεράστιο αγροδιατροφικό δυναμικό, αλλά και μεγάλες ανάγκες σε αρδευτικές υποδομές.

Πέρα, όμως, από τα προβλήματα, οι παραγωγοί μάς μετέφεραν κάτι πολύ ουσιαστικό: μία έντονη ανάγκη για αλλαγή. Αναζητούν ένα νέο μοντέλο, πιο δίκαιο, πιο καθαρό και πιο αποτελεσματικό. Ενα περιβάλλον όπου θα γνωρίζουν ότι η προσπάθειά τους έχει προοπτική και ανταμοιβή.

-Σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι απαιτούνται αλλαγές στη νέα ΚΑΠ και ποιες είναι οι ανάγκες της Δυτικής Ελλάδας;

Η νέα ΚΑΠ πρέπει να δώσει έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς που μέχρι σήμερα παραμένουν υποτιμημένοι. Πρώτον, η στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας: πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να γίνει ο παραγωγός όχι μόνο καλλιεργητής, αλλά και επιχειρηματίας, με πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία και αγορές.

Δεύτερον, η εκπαίδευση και κατάρτιση. Ο νέος αγρότης χρειάζεται τεχνογνωσία, ψηφιακή υποστήριξη και πρακτικές γνώσεις για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μίας αγοράς που αλλάζει ραγδαία. Τρίτον, η στήριξη των συλλογικών σχημάτων είναι κρίσιμη. Μόνο μέσα από συνεργασίες μπορούν οι παραγωγοί να αποκτήσουν ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη και πρόσβαση σε μεγάλες αγορές.

Εξίσου σημαντικά είναι τα αρδευτικά έργα, τα οποία πρέπει να εκσυγχρονιστούν με ταχύτητα. Χωρίς νερό, καμία πολιτική για τον πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Παράλληλα, είναι επιτακτική ανάγκη και η θωράκιση απέναντι στις ζωονόσους.

Οσο για τις προτεραιότητες, αυτές θα αποτυπωθούν μέσα από τον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν πρόκειται να τις προκαταλάβουμε – θα αφήσουμε τη φωνή των ίδιων των παραγωγών να καθορίσει το πλαίσιο.

-Μπορεί μία Περιφέρεια να έχει ρόλο στον τελικό σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής για την ΚΑΠ;

Ασφαλώς και μπορεί – και πρέπει. Η Περιφέρεια είναι ο θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά στον αγρότη. Είμαστε αυτοί που βλέπουμε καθημερινά τις ανάγκες, αλλά και τις ευκαιρίες. Οταν ο πολίτης εμπλέκεται στη διαμόρφωση των πολιτικών, οι πολιτικές αυτές γίνονται πιο συνεκτικές και αποτελεσματικές.

Δεν ζητάμε μία ριζική ανατροπή του συστήματος από τη μια μέρα στην άλλη. Ζητάμε κάτι θεμελιώδες: την αρχή μίας αλλαγής που θα επιτρέψει μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών φορέων στη διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθύνσεων. Παράλληλα, μέσα από τον συντονισμό που ήδη υπάρχει μέσω της Ενωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ), αναπτύσσεται ένα κοινό μέτωπο που καθιστά ισχυρότερο τον ρόλο της αυτοδιοίκησης στο εθνικό επίπεδο.

Η διαδικασία αυτή ανοίγει τον δρόμο για νέους θεσμικούς ρόλους και ενδεχομένως για νέες δομές. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να αποκτήσει έναν πιο ενεργητικό και επιτελικό ρόλο στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της ΚΑΠ – και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε.

– Ποιες δράσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα; Υπάρχει ήδη κάποιος μηχανισμός σε λειτουργία;

Ναι. Εχουμε ήδη συγκροτήσει μία εξειδικευμένη ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από στελέχη της Περιφέρειας με εμπειρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα και στον πρωτογενή τομέα. Η ομάδα αυτή έχει αναλάβει την κωδικοποίηση όλων των συμπερασμάτων από τις πρώτες συναντήσεις, ώστε να διαμορφωθεί μία ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση.

Παράλληλα σχεδιάζεται μία μεγάλη ενιαία περιφερειακή συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι φορείς και οι εκπρόσωποι του αγροδιατροφικού τομέα. Εκεί θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα, ώστε να υπάρχει συνέχεια, συνέπεια και κοινή γραμμή διεκδίκησης.

Ο τελικός μας στόχος είναι φιλόδοξος, αλλά απολύτως απαραίτητος: η δημιουργία ενός μόνιμου περιφερειακού μηχανισμού διαβούλευσης και παρακολούθησης της εφαρμογής της ΚΑΠ. Οχι ενός μηχανισμού ευκαιριακού, αλλά ενός θεσμού που θα λειτουργεί σταθερά και θα παρακολουθεί τις αλλαγές, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες σε πραγματικό χρόνο.

-Είναι κρίσιμη αυτή η περίοδος για τη νέα προγραμματική περίοδο;

Είναι μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους των τελευταίων ετών. Τώρα διαμορφώνονται οι στρατηγικές που θα καθορίσουν το μέλλον του πρωτογενούς τομέα για μία ολόκληρη δεκαετία. Δεν είμαστε απλώς «νωρίς»· είμαστε ακριβώς στην ώρα μας, στο χρονικό σημείο όπου μπορούμε πραγματικά να επηρεάσουμε τις εξελίξεις. Αν χάσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, θα βρεθούμε μπροστά σε τετελεσμένα, όπως συνέβη σε προηγούμενες περιόδους.

-Τι θα σημαίνει πρακτικά για τη Δυτική Ελλάδα αν οι θέσεις της αποτυπωθούν στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ;

Θα είναι μία μεγάλη θεσμική επιτυχία. Θα σημαίνει ότι οι προτάσεις και οι ανάγκες των παραγωγών μας έγιναν μέρος του εθνικού σχεδιασμού – κι αυτό από μόνο του αποτελεί μία τεράστια νίκη.

Σε πρακτικό επίπεδο, θα σημαίνει στοχευμένες παρεμβάσεις εκεί όπου η Δυτική Ελλάδα τις χρειάζεται περισσότερο: στις υποδομές, στην εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα, στα συλλογικά σχήματα. Θα σημαίνει μία ισχυρή ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας, με άμεσο όφελος για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο.

Η πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας είναι απόλυτα προσανατολισμένη σε αυτό τον στόχο. Πιστεύουμε βαθιά στην ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τον πρωτογενή τομέα, όπου ο αγρότης δεν θα είναι απλός αποδέκτης, αλλά ενεργός συνδιαμορφωτής. Και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με συνέπεια και επιμονή.

