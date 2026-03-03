Ανδρέας Κατσανιώτης: «Δεν χρειάζονται λόγια, αλλά σχέδιο» – Σχέδιο με ορίζοντα 15ετίας από τη Διακομματική Επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα ΒΙΝΤΕΟ

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητήριο Αχαΐας, στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 συνέντευξη Τύπου του βουλευτή Αχαΐας της Νέα Δημοκρατία, Ανδρέας Κατσανιώτης, στο πλαίσιο των εργασιών της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Στη συνέντευξη συμμετείχε και ο πρόεδρος της Επιτροπής, πρώην υπουργός Γιάννης Οικονόμου.

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η μελέτη των προβλημάτων και η επεξεργασία προτάσεων για τη στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, υπό το πρίσμα των σύγχρονων προκλήσεων, της κλιματικής κρίσης και των διεθνών εξελίξεων. Όπως τονίστηκε, στόχος δεν είναι η διαχείριση της καθημερινότητας ούτε η υποκατάσταση του έργου του αρμόδιου υπουργείου, αλλά η διαμόρφωση ενός συνεκτικού στρατηγικού σχεδίου μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου ορίζοντα.

«Δεν χρειάζονται λόγια, αλλά σχέδιο»

Ο κ. Κατσανιώτης υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία ξεκινά από την Αχαΐα, με σκοπό να καταρτιστεί ένα τοπικό report που θα τροφοδοτήσει τη συνολική εθνική πρόταση. «Δεν χρειάζονται λόγια, χρειάζεται καλή καταγραφή και σχέδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως, παρότι τα προβλήματα είναι γνωστά, μέχρι σήμερα δεν έχουν κωδικοποιηθεί και προτεραιοποιηθεί με μεθοδολογία που να πείθει.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις σε όλο τον νομό με συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, επιχειρήσεις αγροδιατροφής, ερευνητικά ιδρύματα, την τοπική αυτοδιοίκηση και θεσμικούς φορείς. Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας, μέσω της οποίας οι πολίτες και οι επαγγελματίες θα μπορούν να καταθέτουν προβλήματα και προτάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αχαΐας, με τον βουλευτή να επισημαίνει ότι πρόκειται για περιοχή με πραγματική παραγωγή, χαμηλή εξάρτηση από επιδοτήσεις, δυναμικές ομάδες παραγωγών και σημαντική παρουσία εκπαίδευσης και καινοτομίας.

Τα οριζόντια προβλήματα του κλάδου

Ο κ. Οικονόμου ανέπτυξε τη φιλοσοφία της Επιτροπής, ξεκαθαρίζοντας ότι επιδιώκεται υπέρβαση της πολιτικής αντιπαράθεσης. «Θέλουμε να αποτυπώσουμε πού βρίσκεται σήμερα ο πρωτογενής τομέας και πού θέλουμε να είναι σε 15 χρόνια», ανέφερε.

Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που έχουν ήδη αναδειχθεί περιλαμβάνονται ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος, η ανάγκη ενίσχυσης συνεργατικών σχημάτων, το αυξημένο κόστος εισροών (ενέργεια, λιπάσματα, φυτοφάρμακα), η εξάρτηση από το εξωτερικό, καθώς και η αναδιάρθρωση καλλιεργειών ως απάντηση τόσο στην κλιματική κρίση όσο και στις ανάγκες της αγοράς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο θέμα της κατανομής των αγροτικών ενισχύσεων, ενόψει της νέας διαπραγμάτευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην ανάγκη μελέτης βέλτιστων πρακτικών από χώρες όπως η Ισπανία, η Ολλανδία και η Αυστρία, προκειμένου να προσαρμοστούν επιτυχημένα μοντέλα στην ελληνική πραγματικότητα.

