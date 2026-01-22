Ανδρέας Κατσανιώτης: Εθνική ανάγκη η διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα.

Τη σημασία της συγκρότησης διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα ανέδειξε ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη θεσμικού σχεδιασμού, εθνικής στρατηγικής και πολιτικής λογοδοσίας.

22 Ιαν. 2026 13:33
Στην Ολομέλεια της Βουλής μίλησε ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης, στο πλαίσιο της πρότασης για τη συγκρότηση διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας ως μια ουσιαστική θεσμική επιλογή με στρατηγικό χαρακτήρα.

Ο κ. Κατσανιώτης υπογράμμισε ότι η συγκρότηση της επιτροπής δεν αποτελεί μια ακόμη τυπική διαδικασία, αλλά μια συνειδητή προσπάθεια επαναφοράς του σχεδιασμού της αγροτικής πολιτικής στο δημοκρατικό κέντρο λήψης αποφάσεων, τη Βουλή των Ελλήνων. Όπως σημείωσε, ο πρωτογενής τομέας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά μέσα από τεχνοκρατικά σχήματα και κλειστούς μηχανισμούς, αλλά απαιτεί πολιτικές επιλογές με λογοδοσία, συνέχεια και εθνικό προσανατολισμό.

Αναφερόμενος στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες, έκανε λόγο για μια σύνθετη πραγματικότητα, με αυξανόμενους κλιματικούς κινδύνους, υψηλό κόστος παραγωγής, ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό, υποδομές και συμβουλευτική στήριξη, καθώς και περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τεχνολογία. Τόνισε ότι τα ζητήματα αυτά δεν επιδέχονται αποσπασματικές λύσεις, αλλά απαιτούν συντονισμένο και μακρόπνοο σχεδιασμό.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις μεγάλες περιφερειακές ανισότητες που εξακολουθούν να υφίστανται στον πρωτογενή τομέα, επισημαίνοντας ότι οριζόντιες πολιτικές συχνά οδηγούν σε αδικίες. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε τόσο στη στρεβλή κατανομή της Βασικής Ενίσχυσης όσο και στο ζήτημα των ιστορικών δικαιωμάτων, τονίζοντας την ανάγκη για μια σταδιακή και δίκαιη προσαρμογή που θα διορθώνει χρόνιες ανισότητες χωρίς να αιφνιδιάζει τους παραγωγούς.

Ο Βουλευτής Αχαΐας αναφέρθηκε επίσης στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, τον οποίο χαρακτήρισε ξεπερασμένο και ασύμβατο με τις σημερινές κλιματικές και παραγωγικές συνθήκες. Όπως επεσήμανε, η αναμόρφωσή του αποτελεί θεσμική εκκρεμότητα που αφορά άμεσα την επιβίωση χιλιάδων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και πρέπει να αποτελέσει βασικό αντικείμενο εργασίας της επιτροπής.

Τέλος, ο κ. Κατσανιώτης σημείωσε ότι η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027 έχει ήδη ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η Ελλάδα οφείλει να προσέλθει προετοιμασμένη, με εθνική στρατηγική, σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Υπογράμμισε ότι η διακομματική επιτροπή μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος σύνθεσης και θεσμικής ωριμότητας, συμβάλλοντας στη χάραξη πολιτικής με βάθος και διάρκεια.

Όπως τόνισε, ο πρωτογενής τομέας δεν αφορά μόνο το αγροτικό εισόδημα, αλλά τη διατροφική ασφάλεια, την περιφερειακή συνοχή και την παραγωγική ανθεκτικότητα της χώρας, γι’ αυτό και η ενίσχυσή του αποτελεί εθνική προτεραιότητα.

