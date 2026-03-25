Ανδρέας Κατσανιώτης : «Πίστη ενότητα και ελευθερία οι διαχρονικές αξίες του Έθνους μας»

Ανδρέας Κατσανιώτης : «Πίστη ενότητα και ελευθερία οι διαχρονικές αξίες του Έθνους μας»
25 Μαρ. 2026 16:15
Pelop News

Στις επετειακές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου στα Καλάβρυτα παρέστη ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με λαμπρότητα στην Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, παρουσία πλήθους κόσμου και εκπροσώπων των τοπικών αρχών. Περιλάμβαναν τη Θεία Λειτουργία, την επίσημη δοξολογία, την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων στο Πανελλήνιο Ηρώο των Αγωνιστών του 1821.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κατσανιώτης ανέφερε:

«Η 25η Μαρτίου στην Αγία Λαύρα μας υπενθυμίζει τί μας κρατά όρθιους ως Έθνος.

Πίστη στο Θεό και στις αξίες που μας ενώνουν.
Ελευθερία ως δικαίωμα, αλλά και ως διαρκής ευθύνη απέναντι στην ιστορία και το μέλλον μας.

Δύο έννοιες που πορεύτηκαν μαζί.
Και που σήμερα μας καλούν όχι μόνο να θυμηθούμε, αλλά να σταθούμε αντάξιοι».

Ανδρέας Κατσανιώτης : «Πίστη ενότητα και ελευθερία οι διαχρονικές αξίες του Έθνους μας» Ανδρέας Κατσανιώτης : «Πίστη ενότητα και ελευθερία οι διαχρονικές αξίες του Έθνους μας»

