Ανδρέας Τσώκος: «Η ΒΙΠΕ Πατρών στην Αιχμή της Αναπτυξιακής μας Στρατηγικής»

Με κεντρικό άξονα την ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Αχαΐα και την επίλυση των χρόνιων λειτουργικών προβλημάτων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Πατρών, ο πολιτευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Τσώκος, συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, Ελευθέριο Κρητικό.

Ο Ανδρέας Τσώκος μετέφερε τις ανησυχίες που εκφράζουν οι επιχειρήσεις σχετικά με ορισμένες πτυχές εφαρμογής του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωσή του και μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων. Τόνισε ότι ζητούμενο όλων είναι η διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στην εύρυθμη λειτουργία των πάρκων και στην υγιή, ασφαλή ανάπτυξη των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Με στόχο την εξεύρεση πρακτικών λύσεων, ο Ανδρέας Τσώκος ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση, το αμέσως επόμενο διάστημα, ευρείας σύσκεψης κατά την οποία ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας θα συνομιλήσει απευθείας με εκπροσώπους των επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών. Η άμεση επαφή του Γενικού Γραμματέα με τις επιχειρήσεις θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δρομολόγηση των απαραίτητων παρεμβάσεων.

Ο Ανδρέας Τσώκος σχετικά δήλωσε: «Η προσπάθεια της Κυβέρνησης για ανάπτυξη που να απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας, γίνεται πράξη, όταν τα επιχειρηματικά πάρκα λειτουργούν ως σύγχρονα οικοσυστήματα παραγωγής αξίας.

Οραματιζόμαστε μια ΒΙ.ΠΕ. Πατρών όπου οι εργαζόμενοι να επωφελούνται της βιώσιμης ανάπτυξης και οι επιχειρήσεις να επενδύουν με σιγουριά. Οι βιομηχανικές μας περιοχές είναι το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της Αχαΐας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, της αγαστής συνεργασίας μας με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, προγραμματίζεται ευρεία συνάντηση με εκπροσώπους της ΒΙΠΕ Πατρών. Προχωράμε με πράξεις ουσίας για τους συμπολίτες μας».

