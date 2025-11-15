Ανδρικόπουλος: «Μας στοίχισαν κάποια λάθη στο τέλος»

Απογοητευμένοι ήταν μετά το τέλος του αγώνα με τη Χίο, οι άνθρωποι του ΝΟΠ με τον Νίκο Ανδρικόπουλο να δηλώνει: «Κάναμε καλή εμφάνιση σήμερα , το παλέψαμε, αλλά δυστυχώς κάποια λάθη στα τελευταία λεπτά μας στοίχισαν και δεν πήραμε τη νίκη.

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας στα επόμενα παιχνίδι και είμαι αισιόδοξός οτι στη συνέχεια θα έρθουν τα αποτελέσματα».

Ο τεχνικός του ΝΟΠ, Φωντας Λεμπέσης, τόνισε: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια σήμερα, όμως δεν πήραμε τι θετικό αποτέλεσμα γιατί ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τέτοια παιχνίδια, απέναντι σε ομάδες με εμπειρίες. Από το ξεκινήσαμε της σεζόν χτίζουμε και έχουμε κάνει πρόοδο, όμως ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που πρέπει».

