Ανδρος: Το νησί των καπεταναίων, τι να δείτε

Επειδή από το σαββατοκύριακο ανεβαίνει η θερμοκρασία προτείνουμε έναν προορισμό με έντονο ανοιξιάτικο «χρώμα». Ο λόγος για την Ανδρο, το νησί των καπεταναίων, όπου όσες φορές κι αν πάτε, όλο και κάτι θα έχετε να ανακαλύψετε.

Η γαλήνια ατμόσφαιρα προσφέρει ακόμα περισσότερη χαλάρωση στους ταξιδιώτες την περίοδο της άνοιξης, καθιστώντας την Ανδρο ιδανική επιλογή για την εποχή.

Ολη η βορειοδυτική πλευρά του νησιού είναι μια πρόκληση για τους εξερευνητές, που δεν έχουν παρά να ακολουθήσουν το πυκνό δίκτυο των χωματόδρομων και των παλιών μονοπατιών. Τα χωριά της ενδοχώρας κρύβουν τους δικούς τους θησαυρούς.

Αφετηρία είναι το Γαύριο. Στο κοντινό χωριό Αγιος Πέτρος ξεχωρίζει ο ομώνυμος πύργος-φρυκτωρία (παρατηρητήριο για τους πειρατές). Θεωρείται πως κτίστηκε μεταξύ 4ου-3ου αιώνα π.Χ. και είναι από τους καλύτερα διατηρημένους στις Κυκλάδες. Από εκεί μπορείτε να πάτε προς την παραλία Βιτάλι ακολουθώντας μια διαδρομή μέσα σε άγονο τοπίο, όπου θα διακρίνετε στα δεξιά του δρόμου τον ναό του Παντοκράτορα κτισμένο το 1600.

Από τον Κάτω Φελλό ξεκινάει η χωμάτινη διαδρομή προς το Φάρο της Φάσσας που περνάει από ωραίες παραλίες, όπως ο Πισωλιμιώνας και η Βλυχάδα. Από τον Πάνω Φελλό μπορείτε να οδηγήσετε προς την παραλία του Ζόρκου και την περιοχή όπου είναι κτισμένοι οι αγροτικοί οικισμοί Κολιβάρι, Πάνω και Κάτω Βαρίδι. Ενα σχετικά μεγάλο χωριό της περιοχής είναι και ο Αμόλοχος με την ωραία κρήνη του που τη λένε «Μουριά» κτισμένη το 1882.

Οι νερόμυλοι

Οι νερόμυλοι της Ανδρου χρονολογούνται κυρίως στις αρχές του 19ου αιώνα και η παρουσία τους οφείλεται στα άφθονα νερά του νησιού. Σύμφωνα με τα αρχεία υπήρχαν 43 στην περιοχή του Κορθίου, 50 στην περιοχή της Χώρας, 14 στην Αρνη, 26 στον Αμόλοχο. Σήμερα, τα μνημεία αυτά της προβιομηχανικής τεχνολογίας θα τα δείτε κυρίως ανάμεσα στο Βουνί και το Συνετί (στο Κόρθι), στους Φρουσαίους (στην περιοχή του Αμμόλοχου), στο φαράγγι Διποτάματα και στο Μεγάλο Ρέμα.

