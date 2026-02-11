Ανδρος: Το νησί των καπεταναίων, τι να δείτε

Η γαλήνια ατμόσφαιρα προσφέρει ακόμα περισσότερη χαλάρωση στους ταξιδιώτες την περίοδο της άνοιξης, καθιστώντας την Ανδρο ιδανική επιλογή για την εποχή.

 

Ανδρος: Το νησί των καπεταναίων, τι να δείτε
11 Φεβ. 2026 18:36
Pelop News

Επειδή από το σαββατοκύριακο ανεβαίνει η θερμοκρασία προτείνουμε έναν προορισμό με έντονο ανοιξιάτικο «χρώμα». Ο λόγος για την Ανδρο, το νησί των καπεταναίων, όπου όσες φορές κι αν πάτε, όλο και κάτι θα έχετε να ανακαλύψετε.

Η γαλήνια ατμόσφαιρα προσφέρει ακόμα περισσότερη χαλάρωση στους ταξιδιώτες την περίοδο της άνοιξης, καθιστώντας την Ανδρο ιδανική επιλογή για την εποχή.

Ολη η βορειοδυτική πλευρά του νησιού είναι μια πρόκληση για τους εξερευνητές, που δεν έχουν παρά να ακολουθήσουν το πυκνό δίκτυο των χωματόδρομων και των παλιών μονοπατιών. Τα χωριά της ενδοχώρας κρύβουν τους δικούς τους θησαυρούς.

Αφετηρία είναι το Γαύριο. Στο κοντινό χωριό Αγιος Πέτρος ξεχωρίζει ο ομώνυμος πύργος-φρυκτωρία (παρατηρητήριο για τους πειρατές). Θεωρείται πως κτίστηκε μεταξύ 4ου-3ου αιώνα π.Χ. και είναι από τους καλύτερα διατηρημένους στις Κυκλάδες. Από εκεί μπορείτε να πάτε προς την παραλία Βιτάλι ακολουθώντας μια διαδρομή μέσα σε άγονο τοπίο, όπου θα διακρίνετε στα δεξιά του δρόμου τον ναό του Παντοκράτορα κτισμένο το 1600.

Από τον Κάτω Φελλό ξεκινάει η χωμάτινη διαδρομή προς το Φάρο της Φάσσας που περνάει από ωραίες παραλίες, όπως ο Πισωλιμιώνας και η Βλυχάδα. Από τον Πάνω Φελλό μπορείτε να οδηγήσετε προς την παραλία του Ζόρκου και την περιοχή όπου είναι κτισμένοι οι αγροτικοί οικισμοί Κολιβάρι, Πάνω και Κάτω Βαρίδι. Ενα σχετικά μεγάλο χωριό της περιοχής είναι και ο Αμόλοχος με την ωραία κρήνη του που τη λένε «Μουριά» κτισμένη το 1882.

Οι νερόμυλοι
Οι νερόμυλοι της Ανδρου χρονολογούνται κυρίως στις αρχές του 19ου αιώνα και η παρουσία τους οφείλεται στα άφθονα νερά του νησιού. Σύμφωνα με τα αρχεία υπήρχαν 43 στην περιοχή του Κορθίου, 50 στην περιοχή της Χώρας, 14 στην Αρνη, 26 στον Αμόλοχο. Σήμερα, τα μνημεία αυτά της προβιομηχανικής τεχνολογίας θα τα δείτε κυρίως ανάμεσα στο Βουνί και το Συνετί (στο Κόρθι), στους Φρουσαίους (στην περιοχή του Αμμόλοχου), στο φαράγγι Διποτάματα και στο Μεγάλο Ρέμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:44 «Επανάσταση» στο ιαπωνικό ποδόσφαιρο: Καταργείται η ισοπαλία
18:36 Ανδρος: Το νησί των καπεταναίων, τι να δείτε
18:28 Στέργιος Πιτσιόρλας για το λιμάνι Αιγίου: «Αυτός είναι ο δικός μας ρόλος…»
18:20 Ο πόνος δεν περνά – Συγκινεί η μητέρα της 24χρονης Γιολάντας που πέθανε από νευρική ανορεξία
18:16 Έμπρακτη στήριξη στο Πατρινό Καρναβάλι από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
18:13 Μητσοτάκης σε Ερντογάν για το casus belli: «Ώρα να αρθούν οι απειλές» – Συμφωνίες, συνεργασία και σαφείς διαφωνίες
18:12 Παναχαϊκή – Απόλλων: Πώς αλλάζουν οι εποχές…
18:12 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ο σκύλος μου είναι ο πιο πιστός άνδρας της ζωής μου
18:04 Πάτρα – Παιδοψυχιατρική Κλινική Καραμανδανείου: Στα πρόθυρα παραίτησης η ιατρική ομάδα
17:56 Καλλιθέα: Καλύτερη εικόνα για το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το συντριβάνι – Θετικά νέα για δύο ακόμα παιδιά
17:46 Ανθεκτικότητα και θετικό πρόσημο για το Ελληνικό χρηματιστήριο
17:39 ΠΑΣΟΚ: Νέος εμφύλιος για τους συνέδρους από την Κρήτη
17:31 Αγρότες: Παρουσία στο Σύνταγμα και διαμαρτυρία στο Αίγιο – Συμπαράσταση στους «45»
17:23 Χαλάνδρι: Απομακρύνθηκε η διευθύντρια του ΕΠΑΛ που έβαζε μαθητές να σκάβουν στο σχολείο
17:17 Αυτοί σφυρίζουν Παναχαϊκή, Θύελλα και Παναιγιάλειο
17:06 Βλάβη στον Οδοντωτό: Ακινητοποιήθηκαν δύο αμαξοστοιχίες – 77 επιβάτες και επιχείρηση απεγκλωβισμού
17:00 Πάτρα – Δημοτικά τέλη: Φέτος 1€ στα σπίτια, του χρόνου 10€ σε βιομηχανίες – Πλέσσας: «Τα χαμηλότερα στην Ελλάδα»
16:53 Τέξας: Ανοιξε ο εναέριος χώρος γύρω από το Ελ Πάσο
16:48 Σύλλογος εκπαιδευτών οδήγησης: Στοίχημα για το 2026 η νέα πίστα εξετάσεων για δίκυκλα
16:40 Βουλή: Πολιτική σύγκρουση στην Ολομέλεια για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ