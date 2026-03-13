Ανδρουλάκης για Predator: «Κατέρρευσε το αφήγημα περί ιδιωτών» μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξαν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της Intellexa, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να υποστηρίζει ότι από τα λεγόμενά του προκύπτει σαφής σύνδεση της δράσης του Predator με κυβερνητικούς και κρατικούς μηχανισμούς.

Η παρέμβαση Ανδρουλάκη ήρθε μετά τη συνέντευξη του Ταλ Ντίλιαν σε εκπομπή του Mega, όπου, απαντώντας στο ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες των συστημάτων παρακολούθησης της εταιρείας στην Ελλάδα, ανέφερε ότι η εταιρεία παρέχει τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Αυτή ακριβώς η φράση αποτέλεσε το βασικό επιχείρημα της Χαριλάου Τρικούπη για να κλιμακώσει την πίεση προς την κυβέρνηση.

Σε δήλωσή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι η τοποθέτηση του ιδιοκτήτη της Intellexa ουσιαστικά αποκαλύπτει πως η δράση του Predator δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως υπόθεση ιδιωτών που λειτούργησαν αυτόνομα, αλλά ως ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την κρατική εξουσία. Στο ίδιο πλαίσιο, επέμεινε ότι το επιχείρημα στο οποίο είχε στηριχθεί η κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περί ανεξέλεγκτης δράσης ιδιωτών, καταρρέει.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι το Predator και οι παράνομες παρακολουθήσεις αποτέλεσαν «όπλο ενός παρακράτους» που, όπως είπε, στήθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό να δώσει εξηγήσεις, σημειώνοντας ότι μετά τη συγκεκριμένη παραδοχή δεν μπορεί να εμφανίζεται ως ανενημέρωτος ή παραπλανημένος για το εύρος και τη φύση της υπόθεσης.

Στη δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε το θέμα και με τη λειτουργία των θεσμών, υπογραμμίζοντας ότι παρακολουθούνταν παράνομα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι και αξιωματούχοι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επανέφερε το αίτημά του να οριστεί άμεσα η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, την οποία έχει ήδη ζητήσει με επιστολή προς τον πρόεδρο του Σώματος.

Η νέα αυτή παρέμβαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αναζωπύρωση της δημόσιας συζήτησης για το Predator σε Ελλάδα και Ευρώπη, με την υπόθεση να επιστρέφει δυναμικά στην πολιτική ατζέντα και την αντιπολίτευση να επιμένει ότι τα νέα δεδομένα ενισχύουν τα ερωτήματα για τις πραγματικές διαδρομές του παράνομου λογισμικού παρακολούθησης. Αυτό είναι πολιτικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη χρονική συγκυρία και τις δημόσιες τοποθετήσεις των τελευταίων ημερών.

