Ανδρουλάκης στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα: «Πρέπει να δράσουμε τώρα απέναντι στη γυναικοκτονία»

Στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων όπου δολοφονήθηκε από τον κακοποιητή της, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με βουλεύτριες και στελέχη του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, στέλνοντας μήνυμα ευθύνης και κινητοποίησης απέναντι στη γυναικοκτονία.

Η αποστολή τους ήταν συμβολική: να αφήσουν λίγα λουλούδια στη μνήμη της νεαρής γυναίκας που έχασε τη ζωή της παρά το γεγονός ότι είχε αναζητήσει προστασία από τον κακοποιητή της.

«Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την Κυριακή Γρίβα, μια γυναίκα που έκανε αυτό που όφειλε για να σωθεί, αλλά τελικά πλήρωσε με τη ζωή της», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής. Όπως τόνισε, η υπόθεση αποκάλυψε «τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού», ενώ σημείωσε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει πολύ υψηλά ποσοστά έμφυλης βίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη για «συγκροτημένες πρωτοβουλίες», θέτοντας ως προτεραιότητες:

– τη νομική αναγνώριση του όρου “γυναικοκτονία”,

– την ενίσχυση των δομών και των συμβουλευτικών κέντρων,

– τη δωρεάν νομική υποστήριξη στα θύματα,

– την επανασύσταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας,

– και τη συστηματική επιμόρφωση αστυνομικών, δικαστικών και επαγγελματιών υγείας.

Τόνισε επίσης την ανάγκη για εκπαιδευτικές καμπάνιες στα σχολεία, με στόχο την πρόληψη της έμφυλης βίας από νεαρές ηλικίες. «Η παιδεία είναι το παν», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε να κάνουμε πολλά — και πρέπει να τα κάνουμε τώρα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πληγή που υπάρχει και στην ελληνική κοινωνία», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

