Ανδρουλάκης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Εκτός πραγματικότητας όποιος πιστεύει στα σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ»

Με εντυπωσιακή συμμετοχή και σαφές πολιτικό στίγμα ξεκίνησαν σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, οι εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο. Κορυφαία στιγμή της πρώτης ημέρας αποτέλεσε η εναρκτήρια ομιλία του προέδρου του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ανέπτυξε το πολιτικό όραμα για τη νέα περίοδο και έστειλε μηνύματα ενότητας, προγραμματικής ανανέωσης και καθαρής προοπτικής για τη χώρα.

Το μήνυμα της ενότητας και της πολιτικής αλλαγής

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα:

«Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Στόχος της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι κάτι απλό και αυτονόητο», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Στόχος της παράταξης μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις. Από την πρώτη γραμμή της μάχης. Μαζί λοιπόν για τη νίκη, για την πολιτική αλλαγή. Μαζί για μια αξιακή και ηθική επανάσταση απέναντι στη διαφθορά και την ατιμωρησία της Νέας Δημοκρατίας».

Κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία

Ο Ν. Ανδρουλάκης επισήμανε την απόκλιση μεταξύ των οικονομικών δεικτών και της πραγματικής ευημερίας των πολιτών. «Παρά τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης αυξήθηκαν οι ανισότητες και αποδυναμώθηκε το κοινωνικό κράτος», τόνισε, επισημαίνοντας ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η στήριξη των σύγχρονων μη προνομιούχων. Αναφέρθηκε επίσης στις επιτυχίες προηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, όπως το ΕΣΥ, το δημόσιο πανεπιστήμιο, ο ΑΣΕΠ, η Διαύγεια και οι ανεξάρτητες αρχές.

Έμμεση και άμεση κριτική στην κυβέρνηση

Η ομιλία περιείχε έντονη κριτική προς την κυβέρνηση για το «επιτελικό κράτος» και την πελατειακή λογική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε τη τραγωδία των Τεμπών και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι «γράφει στα παλιά της παπούτσια δικογραφίες της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης» και εμποδίζει τη διερεύνηση ευθυνών υπουργών. Προέβη σε αιχμηρές αναφορές για παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων και διαχείριση των υπουργικών θέσεων, ενώ κατήγγειλε «τον εμπαιγμό και την εξουσιομανία της κυβέρνησης».

Προτάσεις για διαφάνεια και δικαιοσύνη

Ο Ν. Ανδρουλάκης παρουσίασε προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια: αποσύνδεση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση, ισχυρή Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πλατφόρμα «Νέα Διαύγεια» για τον πλήρη έλεγχο του δημοσίου χρήματος, διαγωνιστικές διαδικασίες και μείωση απευθείας αναθέσεων. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας αλλά κυβερνητικό, με στόχο θεσμική, δημοκρατική και δημιουργική ρήξη.

Ένα συνέδριο «ενωτικό, δυνατό και σύγχρονο»

Ο Ν. Ανδρουλάκης ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς τους συνέδρους και επισημαίνοντας τη σημασία της διαρκούς συμμετοχής της βάσης στη διαμόρφωση της πολιτικής του κόμματος. «Από σήμερα, όλοι μαζί ξεκινάμε τον αγώνα για τη μεγάλη πολιτική που έχει ανάγκη η χώρα και ο λαός», είπε, τονίζοντας την ανάγκη για αξιοπιστία στην πολιτική και δύναμη στη δημοκρατία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι το συνέδριο αποτελεί το επιστέγασμα μιας βαθιά συμμετοχικής διαδικασίας, που ξεκίνησε με περιφερειακές συνδιασκέψεις σε όλη την Ελλάδα. «Εσείς οι πέντε χιλιάδες σύνεδροι δεν είστε απλώς αριθμοί», τόνισε, «αλλά πρόσωπα με διαφορετικές διαδρομές και βιώματα που εκπροσωπούν μια ευρύτερη δυναμική».

Κρίσιμη συγκυρία και αλλαγή των κανόνων του παιχνιδιού

Ο Ανδρουλάκης περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως μια «ιστορική καμπή», όπου οι παραδοσιακοί κανόνες της παγκόσμιας ισορροπίας δοκιμάζονται. Ανέφερε ότι ενώ πόλεμοι και εντάσεις υπήρχαν πάντα, η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από αλλαγές βαθύτερου επιπέδου: «Οι κανόνες που κράτησαν τον κόσμο σε μια ισορροπία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σήμερα ξηλώνονται. Το διεθνές δίκαιο, τα δικαιώματα και οι περιβαλλοντικές συμφωνίες βάλλονται».

Σε σχέση με την παγκόσμια πολιτική, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στην ανάγκη της Ευρώπης να ενισχύσει την ενότητά της. Σχολιάζοντας την αμερικανική πολιτική υπό τον πρώην Πρόεδρο Τραμπ, επεσήμανε ότι το σχέδιο περιθωριοποίησης της Ευρώπης καθιστά επιτακτική την ανάγκη για κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία, στρατηγική και κοινή άμυνα. «Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι ούτε ιδεολογική εμμονή ούτε πολυτέλεια, αλλά όρος επιβίωσης. Είναι πατριωτική επιλογή», ανέφερε.

Κοινωνική δικαιοσύνη, ανισότητες και πολιτική αλλαγή

Με έντονο κοινωνικό πρόσημο, ο Ν. Ανδρουλάκης επεσήμανε την απόκλιση μεταξύ των οικονομικών δεικτών και της ευημερίας των πολιτών. «Παρά τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, οι ανισότητες αυξήθηκαν και το κοινωνικό κράτος αποδυναμώθηκε», σημείωσε. Υπογράμμισε ότι αυτές οι ανισότητες αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία, καθώς πολλοί πολίτες αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι και ευάλωτοι σε ακραίες πολιτικές σειρήνες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι για κάθε σοσιαλιστή απόλυτη προτεραιότητα είναι μια καλύτερη ζωή για όλους, ιδίως για τη νέα γενιά, τα μεσαία στρώματα και τους σύγχρονους μη προνομιούχους. «Τώρα είναι η στιγμή για μια νέα συμπόρευση με τις ελπίδες και τα όνειρα της κοινωνίας», τόνισε.

Δημοκρατική παράταξη και προσκλητήριο σε προοδευτικές δυνάμεις

Ο Ανδρουλάκης απηύθυνε ανοικτό κάλεσμα σε κάθε δημοκρατική δύναμη και πολίτη που επιθυμεί ευημερία και σταθερότητα, καλώντας σε μια ευρύτερη συμπόρευση. «Γνωρίζουμε ότι η δημοκρατική παράταξη διαθέτει μεγάλους ορίζοντες. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα αλλαγή», είπε, απευθυνόμενος σε όσους απογοητεύτηκαν από το πολιτικό σύστημα ή απομακρύνθηκαν από την πολιτική.

Αξίες και ιστορία

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στη συμβολή του κόμματος στην πρόσφατη ελληνική ιστορία, υπενθυμίζοντας θεσμικές και κοινωνικές κατακτήσεις, όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, τα μεγάλα έργα υποδομής, καθώς και ανεξάρτητες αρχές που ενίσχυσαν τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Πολιτικές συνεργασίες και εσωκομματικές διεργασίες

Στο περιθώριο της ομιλίας, τα μηνύματα ήταν σαφή και για τη θέση του ΠΑΣΟΚ στο πολιτικό σκηνικό ενόψει των εκλογών: το κόμμα επιδιώκει να παρουσιαστεί ως κόμμα εξουσίας, με σαφές πολιτικό προσανατολισμό και χωρίς «φιλαυτικές» συμπεριφορές. Οι αναφορές στο πλαίσιο συνεργασιών με άλλες δυνάμεις – όπως σημείωσε και η Άννα Διαμαντοπούλου – αποσαφηνίζουν ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν περιλαμβάνει τέτοιες συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον στο παρόν πολιτικό σκηνικό, αλλά επιδιώκει ευρύτερες προοδευτικές συμπλεύσεις.

Συμπέρασμα

Η εναρκτήρια ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έθεσε με σαφήνεια τις προτεραιότητες του κόμματος: δημοκρατική ενότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αντιμετώπιση ανισοτήτων και ένα πολιτικό σχέδιο που θέτει στο επίκεντρο την πραγματική βελτίωση της ζωής των πολιτών. Με ξεκάθαρα ιδεολογικά και πολιτικά μηνύματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να καθορίσει την επόμενη ημέρα για την παράταξη και για το πολιτικό σκηνικό της χώρας.

