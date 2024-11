Ανείπωτη τραγωδία στην Ινδία: 10 βρέφη κάηκαν ζωντανά σε νοσοκομείο

Τουλάχιστον 10 νεογέννητα πέθαναν μαρτυρικά σε φωτιά που ξέσπασε στον θάλαμο νεογνών νοσοκομείου στη βόρεια Ινδία.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και ακολούθησε χάος και πανικός με τους γονείς να σπάζουν τα παράθυρα για να μπουν στον θάλαμο, προσπαθώντας να σώσουν τα παιδιά τους.

«Οι νοσοκόμες έσπρωχναν τους ανθρώπους έξω, αλλά εκείνοι που κατάφεραν να μπουν άρπαξαν όποιο παιδί μπορούσαν», είπε μάρτυρας στο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Το προσωπικό του νοσοκομείου στην περιοχή Τζανσί στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές κατάφερε να σώσει 44 βρέφη, αλλά τουλάχιστον 16 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσαν οι αρχές.

Τρία από τα δέκα μωρά που πέθαναν δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί, αφήνοντας με την αγωνία τους γονείς αν πρόκειται για τα δικά τους παιδιά.

«Όταν ξέσπασε η φωτιά, δεν μπορούσα να μπω μέσα για να σώσω το μωρό μου. Πώς θα μπορούσα; Όταν κανείς δεν μπόρεσε να μπει μέσα, πώς θα μπορούσε κανείς να μου δώσει το μωρό μου;» είπε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI μια νέα μητέρα, που εξακολουθεί να ψάχνει το 10 ημερών μωρό της, σύμφωνα με το BBC.

Η πυρκαγιά το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Maharani Laxmi Bai Medical College Hospital αποδίδεται σε ηλεκτρική βλάβη.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν γονείς κυριευμένους από αγωνία για την τύχη των παιδιών τους έξω από το νοσοκομείο.

Τα ινδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η φωτιά ξέσπασε αρχικά στη μονάδα εντατικής θεραπείας του τμήματος βρεφών γύρω στις 22:30 τοπική ώρα (17:00 GMT).

Τοπικοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ένα βραχυκύκλωμα ή άλλη βλάβη σε μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την αύξηση του επιπέδου οξυγόνου στον θάλαμο προκάλεσε τη φωτιά.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Διαδίκτυο χαρακτηρίζοντας «συγκλονιστικούς» τους θανάτους.

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όσους έχασαν τα αθώα παιδιά τους σε αυτό. Προσεύχομαι στον Θεό να τους δώσει τη δύναμη να αντέξουν αυτή την τεράστια απώλεια», έγραψε.

