Ανεπαρκής προστασία

29 Ιαν. 2026 7:45
Pelop News

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε χθες ότι στην Ελλάδα, δυστυχώς, υπάρχει ένα κίνημα τυμβωρύχων, που σε κάθε μεγάλο εργατικό ή άλλο ατύχημα επιχειρεί να το εργαλειοποιήσει για επικοινωνιακές εντυπώσεις.
Πράγματι, έτσι είναι. Ωστόσο, η πραγματικότητα έχει και άλλη όψη.
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους και οι ανεξάρτητες αρχές, όπως δείχνουν και τα ετήσια απολογιστικά στοιχεία, δεν λειτουργούν με τον τρόπο που θα έπρεπε.
Οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και πόρων είναι πραγματικότητα, που περιορίζει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
Ο κάθε καλόπιστος παρατηρητής διαπιστώνει ότι, παρά τις δηλώσεις περί αυστηρότητας, οι ελεγκτικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν διαρκή πίεση και ανεπάρκεια πόρων.

