Ανετα η Παναχαϊκή, έχασε το ντέρμπι ο Παναιγιάλειος, ήττα η Θύελλα

Σημαντική νίκη για την Παναχαϊκή, κατώτερος των περιστάσεων ο Παναιγιάλειος

07 Δεκ. 2025 17:05
Χωρίς να ιδρώσει η Παναχαϊκή, επικράτησε εύκολα 3-0 του Ερμή Μελιγούς στο γήπεδό της και έκανε ένα ακόμα βήμα για την είσοδό της στην εξάδα της βαθμολογίας.

Δύο γκολ σημείωσε ο Καμπεράι και ένα ο Βερβίτας σε ένα εύκολο απόγευμα για τους «κοκκινόμαυρους».

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Πετράτος (85’ Πετράτος), Κατσαΐτης, Κουτσιούδης (72’ Παπαευθυμίου), Καμπεράι, Νιφορόπουλος (85’ Γασπαρινάτος), Σμπόρας, Βερβίτας (72’ Κουραχάνης), Συρμής (59’ Τσεκούρας), Αγουρίδης, Γερολυμάτος.

ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ: Κ. Γιαννούσης, Σ. Γιαννούσης, Τετώρος (65’ Κολοστούμπης), Νάνος, Κοντογιαννόπουλος, Αποστολάκης (46’ Σκούτας), Σαβούρδος, Σεζίστα (46’ Αμενγκέλε), Τσιούλος, Παναγόπουλος (65’ Κατσίρης), Αργύρης (46’ Ράλλιος)

Ο Παναιγιάλειος ήταν κατώτερος των περιστάσεων και έχασε 3-1 από τον Πύργο εκτός έδρας, μένοντας πίσω στην κούρσα της ανόδου.

ΠΥΡΓΟΣ: Τσεκούρας, Μαρκόπουλος, Μαυρόπουλος, Καρακώστας (63’ Παπαδόπουλος), Φερεκίδης (63’ Σέζαρ), Μακρής, Πατάπης, Κόκκορης (80’ Δασκαλόπουλος), Ντάνι (80’ Χαντί), Μπούζας (87’ Τσίγκρηλας).

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλέσι, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Κολοκοτρώνης, Μαγγίνας (52’ Λαθύρης), Φωκαΐδης, Σταυρόπουλος (62’ Ντούκας), Κυριαζής, Λιάτος (71’ Ορτέντζιος), Μπουρλάκης, Σιάκας.

Η Θύελλα δεν μπόρεσε να κάνει πολλά και μοιραία ηττήθηκε εκτός έδρας από τη Ζάκυνθο με 3-0.

AΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Μένκα, Σινγκ, Γουσέτης, Κέρι, Κουλούσιας (86’ Νικολίτσας), Γυφτομήτρος (86’ Ξηνταρόπουλος), Νικολακόπουλος, Σίλβα (75’ Σέα), Σμίλτος (81’ Μούστα), Μπαστακός (75’ Σούρμπης), Ντόστι Σεμπ.

ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ: Κολοβούρης, Ράμα (66’ Δημητρέλος), Θανόπουλος, Τριανταφυλόπουλος, Παραστατίδης (7’ Σκουμής), Σουγλέρης (66’ Σκούρτας), Σκεπετάρης, Μαντάς (66’ Κ. Κουτσαντώνης), Ν. Βλασόπουλος (74’ Καπνιάρης), Μπουρίκας, Πιστικός

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στα ματς της 12ης αγωνιστικής:

Παναχαϊκή – Ερμής Μελιγούς 3-0: 2′ Βερβίτας, 40’ 58′ Καμπεράι
Πύργος – Παναιγιάλειος 3-1: 33’ 38’ Μακρής, 83′ Μπούζας – 76′ Μπουρλάκης
Ζάκυνθος – Θύελλα Πατρών 3-0: 19′ 61′ Κέρι, 64′ Ντόστι
Λουτράκι – Πανγυθεατικός 4-0: 7′ αυτογκόλ, 41′ 89′ 91′ Τσέλιος
Πανθουριακός – Πέλοπας Κιάτου 2-0: 8′ Σερπάνος, 90′ πέναλτι Αγγελής
Κόρινθος – ΑΟ Μιλτιάδης 4-2: 41′ Χαρίτος, 58′ Ενσιά, 79′ Καρέλης, 90′ Φάκκης – 71′ Γκίκας, 79′ Ηλιόπουλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ζάκυνθος 12 23-6 31
ΠΑΣ Πύργος 12 21-4 29
Παναιγιάλειος 12 18-9 26
Μιλτιάδης 12 20-14 20
Παναχαϊκή 12 20-16 17
Λουτράκι 12 15-11 17
Κόρινθος 12 17-17 16
Πανθουριακός 12 14-11 14
Θύελλα Π. 12 11-20 12
Πέλοπας 12 7-21 12
Ερμής Μελ. 12 8-20 6
Πανγυθεατικός 12 6-31 2

 

