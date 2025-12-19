Ανετη νίκη για τον Προμηθέα 2014 στη Λαμία

Σε παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 12ης αγωνιστικής στον 1ο Ομιλο της National League 1, ο Προμηθέας 2014 επικράτησε με 94-79 εκτός έδρας του Εσπερου Λαμίας.

Η πατρινή ομάδα μπήκε καλά και προηγήθηκε 28-18 στο πρώτο δεκάλεπτο, κλείνοντας το ημιχρονο με 53-39.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Προμηθέας προηγήθηκε ακόμη και με 21 πόντους, 65-44 στο 25’ και βρέθηκε στο +20 στο 30’, 76-56, φτάνοντας εύκολα στην τελική επικράτηση.

Κορυφαίος για την πατρινή ομάδα ο Ευδόξιος Καπετάκης που πέτυχε 37 πόντους!

