Ανέβηκαν οι τόνοι στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μια... καραμέλα

Ένταση προκλήθηκε κατά την πολύωρη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου καταθέτει ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης.

Η ενέργεια του πρώην υπουργού μετά από πεντέμισι ώρες εξέτασης να βγάλει από το σακάκι του ένα πακέτο καραμέλες προκάλεσε την έκρηξη του ανεξάρτητου βουλευτή Αλέξανδρου Αυλωνίτη.

«Όταν σας ρωτάνε κύριε μάρτυρα να μην μασάτε. Μηρυκάζουν μόνο τα γίδια» φώναξε ο βουλευτής εμφανώς σε έξαλλη κατάσταση.

«Με ακούτε; Μην μασάτε όταν σας ρωτάω. Ξέρετε πόση ώρα είμαστε εδώ» συνέχισε ο κ. Αυλωνίτης για να προσθέσει σε ανάλογο ύφος και ένταση «κοιτάξτε ειρωνία. Μου δείχνει τις καραμέλες. Είναι σωστό να γλείφει καραμέλα κύριε πρόεδρε; Βάλτε επιτέλους μια τάξη». Από την πλευρά του ο κ. Αυγενάκης επέλεξε να μην απαντήσει και να μην δώσει συνέχεια στο επεισόδιο.

