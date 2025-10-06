Αγγελόκαστρο: Κουκουλόφοροι φίμωσαν και λήστεψαν ηλικιωμένη

Αντιμέτωπη με κουκουλοφόρους ληστέςπου εισέβαλλαν στο σπίτι της στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, ήρθε ηλικιωμένη τα ξημερώματα της Δευτέρας 6/10/2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την απείλησαν για να τους πει που βρίσκονταν χρήματα και κοσμήματα και άρχισαν να την χτυπούν όταν δεν έπαιρναν τις απαντήσεις που ήθελαν.

Αφού απέσπασαν χρυσαφικά και ένα μικρό χρηματικό ποσό τράπηκαν σε φυγή, έχοντας όμως προηγουμένως φιμώσει την άτυχη γυναίκα.Ευτυχώς, τη φασαρία αντιλήφθηκε μια γειτόνισσα που ειδοποίησε την Αστυνομία.

Η γυναίκα στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου σε κακή κατάσταση.

Την προανάκριση για τη ληστεία πραγματοποιεί ο Αστυνομικός Σταθμός Γαβαλούς.

Πηγή: sinidisi.gr

