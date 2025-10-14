Αγγελόπουλος: «Οι στόχοι της ΠΓΕ στο πρωτάθλημα είναι πρωταγωνιστικοί»

Η ομάδα της Παναχαϊκής ετοιμάζεται για μια δυναμική σεζόν στη Β’ Εθνική Γυναικών. Μετά τον υποβιβασμό από την Α2, οι «κοκκινόμαυρες» εμφανίζονται αποφασισμένες να επιστρέψουν άμεσα στην Α2 κατηγορία, διαθέτοντας ένα έμπειρο ρόστερ και υψηλούς στόχους για τη νέα αγωνιστική χρονιά.

Στο αφιέρωμα που γίνεται από την ΕΣΠΕΠ για το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής Γυναικών από την Ένωση, ο προπονητής κ. Άρης Αγγελόπουλος έδωσε τις παρακάτω απαντήσεις:

Πώς κύλησε η προετοιμασία της ομάδας σας και ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου;

Μπορώ να πω ότι η προετοιμασία κύλησε ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Όλοι γνωρίζουμε ότι αποτελεί την βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί η ομάδα για την φετινή περίοδο, και αποτελεί φυσικά την πιο κουραστική και άχαρη περίοδο της σεζόν. Φυσικά όλες οι αθλήτριες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι η καλή προετοιμασία φέρνει και καλά αποτελέσματα. Προσωπικά είμαι ευχαριστημένος.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που θέτετε για τη φετινή χρονιά — αγωνιστικά αλλά και σε επίπεδο ανάπτυξης του συλλόγου;

Οι στόχοι που έχουμε φέτος είναι να πρωταγωνιστήσουμε, να πάρουμε την πρώτη θέση που οδηγεί στα μπαράζ και να επανέλθουμε στην Α2.Φυσικά δεν είναι καθόλου εύκολο αλλά θεωρώ ότι η ομάδα είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει αυτόν τον στόχο. Θέλουμε να πετύχουμε την ατομική βελτίωση όλων των αθλητριών, με στόχο να χτίσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα που να παλεύει και να διεκδικεί πάντα την νίκη παίζοντας ελκυστικό βόλεϊ. Άλλος ένας πολύ βασικός στόχος του συλλόγου, και με δεδομένη την παρουσία αξιόλογων προπονητών σε όλα τα επίπεδα, είναι να δημιουργήσει ένα σχολείο βόλεϊ θα έλεγα που να εξασκεί και να μορφώνει αθλητικά όλες τις νεαρές αθλήτριες, δημιουργώντας έτσι πολύ καλές και ανταγωνιστικές ομάδες σε όλες τις κατηγορίες.

Ποιο θεωρείτε ότι θα είναι το «κλειδί» της επιτυχίας για την ομάδα σας στο φετινό πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής Γυναικών;

Υγεία, Δουλειά, Κίνητρα, Διάθεση και Σεβασμός είναι έννοιες που θέλω να κυριαρχούν στην ομάδα.

Πώς αξιολογείτε την ποιότητα και το επίπεδο ανταγωνισμού του φετινού πρωταθλήματος και τι πιστεύετε ότι το χαρακτηρίζει σε σχέση με προηγούμενες χρονιές;

Έχει αρκετές ιδιαιτερότητες το φετινό πρωτάθλημα πρωτίστως με την παρουσία όλων των παραδοσιακών ομάδων της Πάτρας που εκπροσωπούν και το 50% τού συνόλου.

Από μόνο του αυτό δημιουργεί και ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσμο που πιστεύω φέτος να γεμίσει τα γήπεδα. Φυσικά όλοι περιμένουμε να δούμε και το αγωνιστικό επίπεδο που θα παρουσιάσει η κάθε ομάδα.

Όπως και να έχει όμως είμαι σίγουρος ότι όλες οι ομάδες θα παρουσιαστούν ανταγωνιστικές ανεβάζοντας έτσι το επίπεδο του βόλεϊ στην Πελοπόννησο.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους φιλάθλους και στη νεολαία που αγαπά το βόλεϊ ενόψει της έναρξης της σεζόν;

Ζούμε σε μια εποχή όπου ή τεχνολογία έχει μπει στη ζωή όλων και η οθόνη, μικρή μεγάλη έχει αλλάξει τις καθημερινές συνήθειες των νέων.

Καθιστική ζωή, κακή διατροφή, έλλειψη άθλησης, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εμφάνιση διαφόρων ψυχοσωματικών προβλημάτων.

Για αυτό λοιπόν πρέπει όλοι μας να ενθαρρύνουμε τους αθλητές -τριες που διάλεξαν να κάνουν αθλητισμό, και να απολαύσουν τα οφέλη αυτής της επιλογής».

