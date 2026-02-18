Αγγελόπουλος στον peloponnisos FM: «Η Παναχαϊκή συνεχίζει να γραφεί ιστορία»

Ο προπονητής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Παναχαϊκής, Άρης Αγγελόπουλος, μίλησε στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή “Εντός – Εκτός Έδρας” αναλύοντας την εξαιρετική πορεία της ομάδας. Η Παναχαϊκή συνεχίζει να γράφει ιστορία, παραμένοντας αήττητη με 15 νίκες σε 15 αγώνες, ενώ μιλά για τους επόμενους στόχους και το βάρος που δίνεται στις ακαδημίες.

Ακουστε αναλυτικά:

