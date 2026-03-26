Αγγελόπουλος: «Συγχαρητήρια στις αθλήτριες μου, ξεκινάμε δουλειά για δεύτερο στόχο»

26 Μαρ. 2026 12:40
Pelop News

Κάθε λόγο για να είναι χαρούμενος έχει ο έμπειρος προπονητής  της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Παναχαϊκής Αρης Αγγελόπουλος ο οποίος έκανε πολύ καλή δουλειά και είδε την ομάδα του να κάνει πορεία «τρένο» και το «20 στα 20» και να έχει «κλειδώσει» την 1η θέση στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής.

Ο πατρινός τεχνικός μίλησε στο pelop.gr και αναφέρθηκε σχετικά με τον επόμενο στόχο που είναι η άνοδος της ομάδας στην Α2 Εθνική.

Η δήλωση του: «Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι που με την καθαρή νίκη εξασφαλίσαμε και μαθηματικά τήν πρώτη θέση και φυσικά τόν τίτλο τού πρωταθλητή στο πρωτάθλημα τής Β Εθνικής γυναικών.

Συγχαρητήρια στις αθλήτριες για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει όλη την χρονιά με την συνέπεια , την προσήλωση και εργατικότητα,  προσπέρασαν κάθε εμπόδιο και έτσι καταφέραμε να προσθέσουμε άλλο ένα τρόπαιο στην τροπαιοθήκη της Παναχαϊκής.

Είμαι σίγουρος ότι η κατάκτηση του πρωταθλήματος έδωσε χαρά σε όλη την οικογένεια τής Παναχαϊκής  μέσα σέ μία πραγματικά δύσκολη χρονιά και εύχομαι να είναι η απαρχή πολλών επιτυχιών για τον σύλλογο.

Ξεκινάμε δουλειά πλέον, για τόν δεύτερο μεγάλο στόχο που είναι η άνοδος στην Α2 μέσω τών μπαράζ πού θα ακολουθήσουν».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:44 Νέα ευρωπαϊκή έγκριση για την Ελλάδα: Ανοίγει ο δρόμος για 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
15:32 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 77χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της
15:24 Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ο Νικολάς Μαδούρο – Μάχη για την απόρριψη των κατηγοριών και τα δικαστικά έξοδα
15:16 Η Lidl Ελλάς και το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ενώνουν τις δυνάμεις τους αυτό το Πάσχα για την εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από πολύ σοβαρές ασθένειες
15:12 Αναστάτωση στην Πάτρα από καπνούς σε διαμέρισμα – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
15:07 Ο Λουκασένκο δώρισε ένα τουφέκι στον Κιμ Γιονγκ Ουν: «Για παν ενδεχόμενο, αν εμφανιστούν εχθροί»
15:05 Απόδραση από τις φυλακές Κασσάνδρας – Συναγερμός για 39χρονο κρατούμενο που λείπει από την καταμέτρηση
15:02 Ουγγαρία: Όταν η προεκλογική εκστρατεία μετατρέπεται σε ζήτημα «εθνικής ασφάλειας»
15:00 Αναδιάρθρωση μέσω αποεπένδυσης για τη ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ: Πουλήθηκε το παλιό εργοστάσιο
14:57 ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει αύριο το 4ο Τακτικό Συνέδριο – Ανδρουλάκης την Παρασκευή, Παπανδρέου και Βενιζέλος το Σάββατο
14:50 Τράπεζα της Ελλάδος: Μειώθηκαν κατά 445 εκατ. ευρώ οι ιδιωτικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο
14:41 Κολωνάκι: Πώς έφτασαν οι Αρχές στην 54χρονη για τη ληστεία-μαμούθ σε σπίτι ηλικιωμένης
14:36 Σφίγγει ο κλοιός για τον Γιώργο Τσαγκαράκη: Δέσμευση όλης της περιουσίας του και της εταιρείας του
14:34 Ο εφιάλτης της Ριάνα με τους πυροβολισμούς στο σπίτι της: Σωθήκαμε πέφτοντας στο πάτωμα με τον ASAP Rocky
14:23 Κακοκαιρία «Deborah» προ των πυλών: Πότε χτυπά πιο δυνατά και ποιες περιοχές μπαίνουν στο στόχαστρο
14:19 Super League: Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη
14:13 Επέστρεψε στον Άη Στράτη μετά το χειρουργείο ο Κώστας Σινάνης – Το μήνυμα ζωής για την πρόληψη
14:13 Νέος κατώτατος μισθός: Τι αλλάζει για 575.000 εργαζόμενους – Οι νέες καθαρές αποδοχές και το δώρο Πάσχα
14:09 Νέα σύγκρουση στο Εφετείο για Κεφαλογιάννη και Μάτσα – Η συνεπιμέλεια, η ένταση και τα δάκρυα στη δικαστική αίθουσα
14:04 Αγκαλιά αλληλεγγύης από τον Δήμο Ήλιδας – Προσφορά λυώμενου σε πυρόπληκτους ηλικιωμένους στην Ακροποταμιά
