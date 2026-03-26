Αγγελόπουλος: «Συγχαρητήρια στις αθλήτριες μου, ξεκινάμε δουλειά για δεύτερο στόχο»

Κάθε λόγο για να είναι χαρούμενος έχει ο έμπειρος προπονητής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Παναχαϊκής Αρης Αγγελόπουλος ο οποίος έκανε πολύ καλή δουλειά και είδε την ομάδα του να κάνει πορεία «τρένο» και το «20 στα 20» και να έχει «κλειδώσει» την 1η θέση στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής.

Ο πατρινός τεχνικός μίλησε στο pelop.gr και αναφέρθηκε σχετικά με τον επόμενο στόχο που είναι η άνοδος της ομάδας στην Α2 Εθνική.

Η δήλωση του: «Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι που με την καθαρή νίκη εξασφαλίσαμε και μαθηματικά τήν πρώτη θέση και φυσικά τόν τίτλο τού πρωταθλητή στο πρωτάθλημα τής Β Εθνικής γυναικών.

Συγχαρητήρια στις αθλήτριες για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει όλη την χρονιά με την συνέπεια , την προσήλωση και εργατικότητα, προσπέρασαν κάθε εμπόδιο και έτσι καταφέραμε να προσθέσουμε άλλο ένα τρόπαιο στην τροπαιοθήκη της Παναχαϊκής.

Είμαι σίγουρος ότι η κατάκτηση του πρωταθλήματος έδωσε χαρά σε όλη την οικογένεια τής Παναχαϊκής μέσα σέ μία πραγματικά δύσκολη χρονιά και εύχομαι να είναι η απαρχή πολλών επιτυχιών για τον σύλλογο.

Ξεκινάμε δουλειά πλέον, για τόν δεύτερο μεγάλο στόχο που είναι η άνοδος στην Α2 μέσω τών μπαράζ πού θα ακολουθήσουν».

