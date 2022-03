«ANGT»: Πρωτιά για Στέλα Ατζούρα, η κορυφαία 5άδα της Πάτρας

Στην κορυφή του «Adidas Next Generation Topurnament» ανέβηκε το απόγευμα της Κυριακής (27/3) η Στελατσούρα, καθώς νίκησε με 74-62 την Μακάμπι Τελ Αβίβ για να κλειδώσει την θέση της στο τελικό τουρνουά που θα γίνει στο Βελιγράδι, παράλληλα με το Final Four της EuroLeague. Στην τρίτη θέση τερμάτισε η Next Gen Patras, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, μετά από την άνετη επικράτησή της επί της Μπαρτσελόνα, με την Ακαδημία Ελσίνκι πέμπτη και τους Ολυμπιακό – Προμηθέα έβδομους και όγδοους αντίστοιχα. MVP του τουρνουά αναδείχθηκε ο Ματέο Βιζιντίν της Στελατσούρα.

Η τελική κατάταξη

1. Στελατσούρα

2. Μακάμπι Τελ Αβίβ

3. Next Gen Patras

4. Μπαρτσελόνα

5. Ακαδημία Ελσίνκι

6. Ακαδημία Ζάζα Πατσούλια

7. Ολυμπιακός

8. Προμηθέας

Η κορυφαία πεντάδα του τουρνουά

Μίρο Λιτλ (Ακαδημία Ελσίνκι)

Ράφα Βιγιαρ (Μπαρτσελόνα)

Ματέο Βιζιντίν (Στελατσούρα) – MVP

Οφρί Ναβέχ (Μακάμπι)

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (Next Gen Team)

Τα αποτελέσματα της Κυριακής

Ολυμπιακός – Προμηθέας 59-57

Ακαδημία Ζάζα Πατσούλια – Ακαδημία Ελσίνκι 59-73

Μπαρτσελόνα – Next Gen Patras 70-88

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Στελατσούρα 62-74