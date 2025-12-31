Ανήλικα ξυλοκόπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο στην Πάτρα

Εκτός από τους δράστες ηλικίας 13 και 14 ετών για την επίθεση σε ανήλικο στην Πάτρα, συνελήφθησαν και οι μητέρες τους.

Ανήλικα ξυλοκόπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο στην Πάτρα
31 Δεκ. 2025 10:07
Pelop News

Δυο ανήλικοι για απειλή με σουγιά και πρόκληση σωματικών βλαβών σε 15χρονο συνελήφθησαν στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σε βάρος των δυο αγοριών ηλικίας 13 και 14 ετών, σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ συνελήφθησαν οι μητέρες τους για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, προχθές το βράδυ Δευτέρα 29/12/2025, οι δυο ανήλικοι κατηγορούμενοι προσέγγισαν έξω από σχολείο τον 15χρονο και τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, ενώ ο 13χρονος απείλησε με σουγιά τον 15χρονο.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

 

