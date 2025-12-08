Ανήλικοι για κλοπές σε θυρίδες, συλλήψεις και για διαρρήξεις και υπεξαίρεση στη Θεσσαλονίκη

Σε τρεις διαφορετικές συλλήψεις προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο οι αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη και τη δυτική περιοχή του νομού, για υποθέσεις παραβίασης θυρίδων, διάρρηξης επαγγελματικού χώρου και υπεξαίρεσης χρημάτων από επιχείρηση.

Από μία από τις θυρίδες φέρονται να αφαίρεσαν ένα ζευγάρι παπούτσια, πριν γίνουν αντιληπτοί από δικυκλιστές της ομάδας «Ζ», οι οποίοι τους ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Λίγη ώρα αργότερα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δικυκλιστές αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 28χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι διέρρηξε συνεργείο αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τις αρχές, από τον χώρο αφαίρεσε χρηματικό ποσό καθώς και δοχεία με λάδια μηχανής. Τα αντικείμενα εντοπίστηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Τέλος, ακόμη ένας 28χρονος συνελήφθη στην περιοχή των Νέων Μαλγάρων, αυτή τη φορά με την κατηγορία της υπεξαίρεσης. Ο κατηγορούμενος εργαζόταν σε μίνι μάρκετ και, σύμφωνα με την αστυνομία, απέσπασε χρηματικό ποσό καθώς και δύο προπληρωμένες κάρτες συνολικής αξίας 200 ευρώ. Την υπόθεση εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



