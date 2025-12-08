Ανήλικοι για κλοπές σε θυρίδες, συλλήψεις και για διαρρήξεις και υπεξαίρεση στη Θεσσαλονίκη

Τρεις ξεχωριστές υποθέσεις κλοπών και υπεξαίρεσης ερεύνησε η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη, με ανήλικους και ενήλικες κατηγορούμενους, αλλά και άμεσες συλλήψεις.

Ανήλικοι για κλοπές σε θυρίδες, συλλήψεις και για διαρρήξεις και υπεξαίρεση στη Θεσσαλονίκη
08 Δεκ. 2025 11:10
Pelop News

Σε τρεις διαφορετικές συλλήψεις προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο οι αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη και τη δυτική περιοχή του νομού, για υποθέσεις παραβίασης θυρίδων, διάρρηξης επαγγελματικού χώρου και υπεξαίρεσης χρημάτων από επιχείρηση.

Από μία από τις θυρίδες φέρονται να αφαίρεσαν ένα ζευγάρι παπούτσια, πριν γίνουν αντιληπτοί από δικυκλιστές της ομάδας «Ζ», οι οποίοι τους ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Λίγη ώρα αργότερα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δικυκλιστές αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 28χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι διέρρηξε συνεργείο αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τις αρχές, από τον χώρο αφαίρεσε χρηματικό ποσό καθώς και δοχεία με λάδια μηχανής. Τα αντικείμενα εντοπίστηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Τέλος, ακόμη ένας 28χρονος συνελήφθη στην περιοχή των Νέων Μαλγάρων, αυτή τη φορά με την κατηγορία της υπεξαίρεσης. Ο κατηγορούμενος εργαζόταν σε μίνι μάρκετ και, σύμφωνα με την αστυνομία, απέσπασε χρηματικό ποσό καθώς και δύο προπληρωμένες κάρτες συνολικής αξίας 200 ευρώ. Την υπόθεση εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ