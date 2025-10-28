Ανήλικος μαχαίρωσε συνομήλικό του για οπαδικούς λόγους στην Πάτρα – 8 συλλήψεις

Ένα ακόμη περιστατικό οπαδικής βίας, αυτή τη φορά ανάμεσα σε ανήλικους, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) στην Πάτρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεαροί λογομάχησαν για οπαδικούς λόγους στην οδό Ζαφειράκη, στην περιοχή των Ζαρουχλεΐκων. Η ένταση μεταξύ τους κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο ένας να επιτεθεί στον άλλο με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στο λαιμό.

Το θύμα διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί ενημέρωσαν την Αστυνομία, που κινητοποιήθηκε άμεσα για τον εντοπισμό του δράστη.

Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον ανήλικο, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο ανήλικος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράβαση του νόμου περί όπλων και παράβαση του Αθλητικού Νόμου.

Το νέο αυτό επεισόδιο έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα περιστατικών οπαδικής βίας που συγκλονίζουν το τελευταίο διάστημα τη χώρα, φανερώνοντας ότι το φαινόμενο εξακολουθεί να επεκτείνεται, ακόμη και σε πολύ νεαρές ηλικίες.

Οι Αρχές εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τη ραγδαία αύξηση τέτοιων συμβάντων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της πρόληψης, της οικογενειακής ευθύνης και της παιδείας γύρω από τον αθλητισμό, προκειμένου να αποφευχθούν νέες τραγωδίες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει:

Συνελήφθησαν οκτώ άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού στην Πάτρα

Συνελήφθησαν, στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2025, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οκτώ άνδρες εκ των οποίων ο ένας 16χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της συμπλοκής και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, προχθές το απόγευμα στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, ομάδα είκοσι ατόμων επιτέθηκε στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, με αποτέλεσμα την συμπλοκή τους και τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ανδρών, οι οποίοι διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε Νοσοκομείο της Πάτρας, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών ενεργώντας επιστάμενες αναζητήσεις και έρευνες ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία των οκτώ – μέχρι στιγμής – εμπλεκόμενων στη συμπλοκή και τους συνέλαβαν.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



