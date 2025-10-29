Ανήλικος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας στην Καβάλα μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Νέστου, που συνέλαβε τον 26χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος.

29 Οκτ. 2025 17:24
Pelop News

Ένα νέο περιστατικό μέθης ανηλίκου σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (28/10) σε καφέ – μπαρ στη Χρυσούπολη της Καβάλας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας 15χρονος έπινε ποτά με την παρέα του στο καφέ – μπαρ, όταν ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε κατάσταση μέθης στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης. Οι γιατροί του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διάθεση και πώληση αλκοόλ σε ανήλικους και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας για να απολογηθεί.
