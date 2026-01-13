Ανησυχία για τα Αχαϊκά προϊόντα προκαλεί η συμφωνία με τη Mercosur: Προβληματισμοί αλλά και προοπτικές

Τι σημαίνει η Mercosur για φέτα, κρέας, κρασί, ελιές και λάδι. Προστασία για 21 ελληνικά τρόφιμα και ποτά ΠΟΠ, αλλά προβληματίζει η μεταβατική περίοδος

13 Ιαν. 2026 10:30
Pelop News

Στην τελική ευθεία για υπογραφή και επικύρωση βρίσκεται η εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) με τη Mercosur (Νότια Αμερική), με την Ελλάδα να μη μένει ανεπηρέαστη σε ό,τι αφορά σε προϊόντα τροφίμων και ποτών.

Η συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur επιδρά σε δύο κατευθύνσεις στις ελληνικές εξαγωγές. Από τη μία, οι μειώσεις δασμών και το άνοιγμα αγοράς για ευρωπαϊκά προϊόντα που γεννά ευκαιρίες για τους Ελληνες εξαγωγές. Από την άλλη, η πρόσθετη πρόσβαση της Mercosur στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω ποσοστώσεων σε ευαίσθητα αγροτικά προϊόντα, μπορεί να εντείνει τον ανταγωνισμό και στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της Eνωσης Καλαβρύτων και της ΕΘΕΑΣ, Παύλος Σατολιάς

Ανησυχίες αλλά και ευκαιρίες για την ελληνική αγροτική παραγωγή εντοπίζει ο πρόεδρος της Eνωσης Καλαβρύτων και της ΕΘΕΑΣ, Παύλος Σατολιάς. Ο φόβος, σύμφωνα με τον κ. Σατολιά, έγκειται στο γεγονός ότι με την κατάργηση δασμών της τάξης του 30%-40%, η ευρωπαϊκή -και ειδικά η ελληνική- γεωργία θα βρεθεί αντιμέτωπη με προϊόντα χαμηλού κόστους παραγωγής, προερχόμενα από χώρες με τεράστιες εκτάσεις και διαφορετικό κανονιστικό πλαίσιο. Για την Ελλάδα, που έχει μικρό κλήρο και υψηλό κόστος παραγωγής, ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα ορατός σε προϊόντα όπως τα σιτηρά, το καλαμπόκι, η σόγια και το ρύζι.

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως εφόσον η συμφωνία προχωρήσει, η Ευρωπαϊκή Ενωση οφείλει να διασφαλίσει ουσιαστική οικονομική στήριξη για τους αγρότες και τα προϊόντα που θα πληγούν, ώστε να διατηρηθεί η επισιτιστική επάρκεια και η αγροτική παραγωγική βάση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των ίσων όρων ανταγωνισμού. Οπως υπογράμμισε, στις χώρες της Mercosur επιτρέπονται φυτοφάρμακα, ορμόνες και πρακτικές που έχουν απαγορευθεί εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ενώ υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την παιδική εργασία και την περιβαλλοντική προστασία.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την επάρκεια των ελέγχων, επισημαίνοντας ότι το υφιστάμενο σύστημα δυσκολεύεται ήδη να αντιμετωπίσει φαινόμενα ελληνοποιήσεων και παραπλάνησης καταναλωτών. Με την είσοδο πολύ μεγαλύτερων ποσοτήτων εισαγόμενων προϊόντων, ο κίνδυνος αυτός -όπως είπε- πολλαπλασιάζεται, με άμεσες συνέπειες τόσο για την οικονομία όσο και για τη δημόσια υγεία.

Αναφερόμενος στα θετικά στοιχεία, ο κ. Σατολιάς χαρακτήρισε σημαντική την πρόβλεψη προστασίας ευαίσθητων προϊόντων και προϊόντων ΠΟΠ, όπως η φέτα, μέσω μηχανισμών πλαφόν και ασφαλιστικών δικλείδων όταν απειλούνται οι πωλήσεις τους. Παράλληλα, τόνισε ότι ορισμένα ελληνικά προϊόντα με μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως οι κομπόστες και τα ακτινίδια, ενδέχεται να βρουν νέες διεξόδους στις αγορές της Λατινικής Αμερικής.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ υπογράμμισε ότι το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και η προστασία της υγείας του καταναλωτή. «Οι τιμές μπορεί να πέσουν, αλλά δεν μπορούμε να θυσιάσουμε την ποιότητα και την επισιτιστική ασφάλεια. Εκεί πρέπει να δοθεί η μάχη» κατέληξε.

Η ΣΤΑΦΙΔΑ

Ο πρόεδρος της Παναιγιάλειας Ενωσης Συνεταιρισμών, Αθανάσιος Σωτηρόπουλος

Το άλλο μεγάλο αχαϊκό προϊόν που επηρεάζεται από τη συμφωνία Mercosur είναι η Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα. Ο πρόεδρος της Παναιγιάλειας Ενωσης Συνεταιρισμών, Αθανάσιος Σωτηρόπουλος, δήλωσε στην «Π» τα εξής: «Η εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενωσης – Mercosur είναι μια συμφωνία που θα αποδειχθεί επιζήμια για όλα τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων της περιοχής μας. Παρά το γεγονός ότι η κορινθιακή σταφίδα «ΠΟΠ – Βοστίτσα» θα βρίσκεται σε ένα καθεστώς προστασίας, εντούτοις δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ποιοτική κατηγορία καταλαμβάνει περίπου το 25% της συνολικής ποσότητας της κορινθιακής σταφίδας, προφανώς το προϊόν θα δεχθεί σημαντική πίεση και υποβάθμιση, χωρίς μάλιστα να έχει κάποια αντισταθμιστικά οφέλη από τη συγκεκριμένη συμφωνία, αφού στις αγορές της Λατινικής Αμερικής δεν γίνονται σημαντικές εξαγωγές της κορινθιακής σταφίδας. Ακόμη μεγαλύτερη πίεση θα δεχθούν τα εσπεριδοειδή της περιοχής μας, καθώς θα εισάγονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά και στην ελληνική αγορά αμφιβόλου ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής προϊόντα, που θα επιχειρούν να εκδιώξουν από τις αγορές τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, που είναι εγνωσμένης υψηλής ποιότητας και απολύτως ασφαλή για τον καταναλωτή. Θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή δεν θα πρέπει να υλοποιηθεί, γιατί μόνο ζημία θα επιφέρει στα αγροτικά προϊόντα και στους παραγωγούς του τόπου μας».

