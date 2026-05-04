Ανησυχία για τα ηλεκτρικά πατίνια: Δύο παιδιά χειρουργούνται σήμερα στην Πάτρα μετά από σοβαρά ατυχήματα

Σοβαρό προβληματισμό προκαλούν τα νέα περιστατικά τραυματισμών με ηλεκτρικά πατίνια, καθώς δύο παιδιά οδηγούνται σήμερα στο χειρουργείο έπειτα από διαφορετικά ατυχήματα που σημειώθηκαν σε Κυπαρισσία και Ρίο, επαναφέροντας με ένταση τη συζήτηση για την ασφάλεια των ανηλίκων στη χρήση τους.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κυπαρισσία, όταν ένα 11χρονο παιδί τραυματίστηκε σε πλατεία της πόλης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, άλλο ανήλικο που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι προσέκρουσε πάνω του, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, ωστόσο η κατάσταση του κρίθηκε ότι απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας για χειρουργική επέμβαση.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί ακόμη ένα ατύχημα στο Ρίο, επίσης με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού και ανήλικου παιδιού, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότητα τέτοιων περιστατικών, ιδιαίτερα σε χώρους όπου κινούνται πεζοί ή παιδιά χωρίς επαρκή έλεγχο.

Η εικόνα που διαμορφώνεται τους τελευταίους μήνες δεν είναι μεμονωμένη. Όπως επισημαίνουν γιατροί που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα περιστατικά, τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια έχουν αυξηθεί αισθητά, με τραυματισμούς που κυμαίνονται από απλές κακώσεις έως σοβαρά κατάγματα. Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας, σύμφωνα με τους ειδικούς, περιστατικά με παιδιά και εφήβους καταφθάνουν σχεδόν καθημερινά, με την εικόνα να χαρακτηρίζεται ανησυχητική.

Ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι η χρήση των πατινιών από ανηλίκους χωρίς επαρκή προστατευτικό εξοπλισμό αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου. Όπως τονίζει, η απουσία κράνους και βασικών μέτρων ασφαλείας αυξάνει σημαντικά τη βαρύτητα των τραυματισμών, ενώ απευθύνει έκκληση προς τους γονείς να είναι πιο αυστηροί και καθοδηγητικοί.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα της τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Αν και προβλέπεται υποχρεωτική χρήση κράνους και ανακλαστικού εξοπλισμού, στην πράξη η εφαρμογή των κανόνων παραμένει περιορισμένη, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρότερες ποινές και πρόστιμα, επιχειρώντας να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να περιορίσει τα ατυχήματα.

Η ανησυχία εντείνεται ακόμη περισσότερο αν ληφθεί υπόψη και το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα στα Μακρίσια Κρεστένων Ηλείας, όπου ο 13χρονος Κωνσταντίνος Καούκης έχασε τη ζωή του όταν το πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα. Το περιστατικό αυτό είχε ήδη αναδείξει με δραματικό τρόπο τους κινδύνους που κρύβει η ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.

Τα νέα ατυχήματα επαναφέρουν επιτακτικά το ερώτημα της ασφάλειας, σε μια περίοδο που η χρήση ηλεκτρικών πατινιών έχει αυξηθεί ραγδαία στις πόλεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτείται όχι μόνο αυστηρότερο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων, αλλά και ουσιαστική ενημέρωση των γονέων και των ίδιων των παιδιών, ώστε να περιοριστούν τα περιστατικά που συχνά έχουν σοβαρές συνέπειες.