Ανησυχία για τα ηλεκτρικά πατίνια: Δύο παιδιά χειρουργούνται σήμερα στην Πάτρα μετά από σοβαρά ατυχήματα

Η ανησυχία εντείνεται ακόμη περισσότερο αν ληφθεί υπόψη και το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα στα Μακρίσια Κρεστένων Ηλείας, όπου ο 13χρονος Κωνσταντίνος Καούκης έχασε τη ζωή του όταν το πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα.

Ανησυχία για τα ηλεκτρικά πατίνια: Δύο παιδιά χειρουργούνται σήμερα στην Πάτρα μετά από σοβαρά ατυχήματα
04 Μάι. 2026 10:13
Pelop News

Σοβαρό προβληματισμό προκαλούν τα νέα περιστατικά τραυματισμών με ηλεκτρικά πατίνια, καθώς δύο παιδιά οδηγούνται σήμερα στο χειρουργείο έπειτα από διαφορετικά ατυχήματα που σημειώθηκαν σε Κυπαρισσία και Ρίο, επαναφέροντας με ένταση τη συζήτηση για την ασφάλεια των ανηλίκων στη χρήση τους.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κυπαρισσία, όταν ένα 11χρονο παιδί τραυματίστηκε σε πλατεία της πόλης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, άλλο ανήλικο που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι προσέκρουσε πάνω του, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, ωστόσο η κατάσταση του κρίθηκε ότι απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας για χειρουργική επέμβαση.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί ακόμη ένα ατύχημα στο Ρίο, επίσης με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού και ανήλικου παιδιού, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότητα τέτοιων περιστατικών, ιδιαίτερα σε χώρους όπου κινούνται πεζοί ή παιδιά χωρίς επαρκή έλεγχο.

Η εικόνα που διαμορφώνεται τους τελευταίους μήνες δεν είναι μεμονωμένη. Όπως επισημαίνουν γιατροί που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα περιστατικά, τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια έχουν αυξηθεί αισθητά, με τραυματισμούς που κυμαίνονται από απλές κακώσεις έως σοβαρά κατάγματα. Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας, σύμφωνα με τους ειδικούς, περιστατικά με παιδιά και εφήβους καταφθάνουν σχεδόν καθημερινά, με την εικόνα να χαρακτηρίζεται ανησυχητική.

Ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος έχει επισημάνει επανειλημμένα ότι η χρήση των πατινιών από ανηλίκους χωρίς επαρκή προστατευτικό εξοπλισμό αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου. Όπως τονίζει, η απουσία κράνους και βασικών μέτρων ασφαλείας αυξάνει σημαντικά τη βαρύτητα των τραυματισμών, ενώ απευθύνει έκκληση προς τους γονείς να είναι πιο αυστηροί και καθοδηγητικοί.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα της τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Αν και προβλέπεται υποχρεωτική χρήση κράνους και ανακλαστικού εξοπλισμού, στην πράξη η εφαρμογή των κανόνων παραμένει περιορισμένη, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρότερες ποινές και πρόστιμα, επιχειρώντας να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να περιορίσει τα ατυχήματα.

Η ανησυχία εντείνεται ακόμη περισσότερο αν ληφθεί υπόψη και το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα στα Μακρίσια Κρεστένων Ηλείας, όπου ο 13χρονος Κωνσταντίνος Καούκης έχασε τη ζωή του όταν το πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα. Το περιστατικό αυτό είχε ήδη αναδείξει με δραματικό τρόπο τους κινδύνους που κρύβει η ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.

Τα νέα ατυχήματα επαναφέρουν επιτακτικά το ερώτημα της ασφάλειας, σε μια περίοδο που η χρήση ηλεκτρικών πατινιών έχει αυξηθεί ραγδαία στις πόλεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτείται όχι μόνο αυστηρότερο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων, αλλά και ουσιαστική ενημέρωση των γονέων και των ίδιων των παιδιών, ώστε να περιοριστούν τα περιστατικά που συχνά έχουν σοβαρές συνέπειες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:20 Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι «έλαβαν το μήνυμα» Τραμπ για τις στρατιωτικές βάσεις
11:13 7χρονος κατάπιε ελατήριο από γόμα και βρέθηκε στον πνεύμονα – Λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του
11:11 Ο Τραμπ δοκιμάζει ξανά το ΝΑΤΟ: Τι σημαίνει η αποχώρηση 5.000 Αμερικανών από τη Γερμανία
11:03 Δένδιας – Κουμπίλιους: Στο τραπέζι η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια
11:00 Αιγιάλεια – Η Μαρία Τσουκαλά στην «Π»: «Η ρήξη επήλθε την ημέρα που εξελέγη δήμαρχος»
10:59 Πόρτο Ράφτη: «Με χτύπησε στο κεφάλι» – 36χρονη κατήγγειλε τον σύζυγό της
10:59 Η Σίντνεϊ Σουίνι ανέβηκε στη γέφυρα του Σίδνεϊ με τον πατέρα της ΦΩΤΟ
10:52 «Τρένο» δορυφόρων Starlink φώτισε τον ουρανό της Κύπρου – Δείτε το βίντεο
10:46 Ιωάννα Στρίγγα: Η viral performer με το τουμπερλέκι που ξεκίνησε «για πλάκα»
10:39 Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας συμμετείχε στη δράση της κοινωνικής δομής «Αλληλεγγύη Παντού»
10:36 Η Ιαπωνία έχει νέο political crush: Ο κυβερνήτης της Φουκούι που σαρώνει στα social
10:33 Πάτρα: Έρχεται η παράσταση «Πόντος ο Ξακουστός»
10:26 Άραξος: Σε εξέλιξη έρευνα για το ατύχημα με τραυματισμούς σε εκδήλωση της TUI – Τι λέει η ΥΠΑ
10:25 e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 8 Μαΐου
10:21 Πάτρα: Καμπάνια του Δήμου για καθαρισμό οικοπέδων – Δείτε το βίντεο
10:13 Ανησυχία για τα ηλεκτρικά πατίνια: Δύο παιδιά χειρουργούνται σήμερα στην Πάτρα μετά από σοβαρά ατυχήματα
10:10 Λεωφορείο έπιασε φωτιά στη λεωφόρο Φυλής, άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
10:09 «Έχω όλα τα χαρτιά»: Η ανάρτηση Τραμπ με Uno και το μήνυμα προς την Τεχεράνη
10:07 Η ώρα της αλήθειας για τον ΝΟΠ, μόνο νίκη με Χανιά
10:03 Ηγουμενίτσα: Απολογείται ο 50χρονος Βούλγαρος που μετέφερε 500 κιλά σκανκ από τη Βαλένθια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ