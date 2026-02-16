Ανησυχία για την παραβατικότητα ανηλίκων: Διαδοχικά περιστατικά βίας φτάνουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Έντονη ανησυχία εκφράζει η ΠΟΕΔΗΝ για την αυξανόμενη παραβατικότητα ανηλίκων, επισημαίνοντας ότι ολοένα και περισσότερα περιστατικά βίας καταλήγουν στα μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας. Όπως σημειώνεται, τα γεγονότα των τελευταίων ημερών εντείνουν τον προβληματισμό για τη διάσταση που έχει λάβει το φαινόμενο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τραυματισμός 15χρονου από συνομήλικό του με μαχαίρι στην περιοχή του Γουδή. Ο ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με τραύμα στην ωμοπλάτη, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική και, σύμφωνα με την ενημέρωση των γιατρών, βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Την ίδια ημέρα, ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων οδήγησε 14χρονο στο ίδιο νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε από τον «Ευαγγελισμό» με σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι ύστερα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική, επίσης χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

Η ΠΟΕΔΗΝ υπενθυμίζει και πρόσφατο δυστύχημα, όταν τρεις ανήλικοι οδηγούσαν αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να εκσφενδονιστεί από το όχημα – πιθανότατα χωρίς ζώνη ασφαλείας – και να χάσει τη ζωή του.

Όπως υπογραμμίζεται, τα δύο μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας δέχονται πλέον συχνά περιστατικά που συνδέονται με νεανική βία και παραβατικότητα, γεγονός που, σύμφωνα με την ομοσπονδία, δείχνει αυξητική τάση παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ένα κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί συντονισμένες παρεμβάσεις από οικογένειες, εκπαιδευτική κοινότητα και το κράτος κοινωνικής προστασίας, με την ΠΟΕΔΗΝ να εκφράζει φόβους ότι χωρίς ουσιαστικές ενέργειες το φαινόμενο ενδέχεται να επιδεινωθεί.

