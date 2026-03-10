Ανησυχία για το ψωμί μετά το νέο ενεργειακό σοκ – Τι λένε οι αρτοποιοί για τις τιμές

Η νέα ενεργειακή αναστάτωση που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα αν το ψωμί θα ακολουθήσει νέο κύκλο ανατιμήσεων. Οι μνήμες από το 2022, όταν η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία πίεσαν έντονα το κόστος παραγωγής, παραμένουν νωπές στην αγορά, ωστόσο αυτή τη στιγμή οι αρτοποιοί αποφεύγουν να μιλήσουν για άμεσες αυξήσεις και δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η κατηγορία «ψωμί και αρτοσκευάσματα» κατέγραψε αύξηση 2% τον Φεβρουάριο στο καλάθι του πληθωρισμού. Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι του κλάδου υποστηρίζουν ότι αυτή η μεταβολή δεν αποτυπώνει αποκλειστικά την τιμή του φρέσκου ψωμιού στους φούρνους, αλλά περιλαμβάνει και προϊόντα βιομηχανικής αρτοποιίας που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ, όπως ψωμί για τοστ και ψωμί σε φέτες. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει επιβεβαιώσει σε προηγούμενες ανακοινώσεις της ότι η κατηγορία των τροφίμων επηρεάζεται συνολικά από τις μεταβολές σε «bread and bakery products», δηλαδή σε ευρύτερο φάσμα προϊόντων αρτοποιίας.

Οι επαγγελματίες του κλάδου εκτιμούν ότι, σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχουν οι συνθήκες για γενικευμένες αυξήσεις στο φρέσκο ψωμί, τουλάχιστον όσο δεν περνά ουσιαστική επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής. Η βασική ανησυχία τους αφορά κυρίως την ενέργεια και ειδικά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, με όσους λειτουργούν με πετρέλαιο να θεωρούνται πιο εκτεθειμένοι σε ενδεχόμενες ανατιμήσεις.

Στην παρούσα συγκυρία, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να κινούνται σε ασταθές περιβάλλον. Το Brent ξεπέρασε προσωρινά τα 119 δολάρια τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, πριν υποχωρήσει ξανά στις 10 Μαρτίου κοντά στα 91,7-93 δολάρια το βαρέλι, εξέλιξη που δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η εικόνα στην αγορά ενέργειας. Αυτή ακριβώς η μεταβλητότητα είναι που κρατά σε επιφυλακή τον κλάδο, ακόμη κι αν δεν έχει οδηγήσει ακόμη σε νέους τιμοκαταλόγους.

Οι αρτοποιοί τονίζουν επίσης ότι, σε αντίθεση με την περίοδο 2021-2022, μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί αντίστοιχη πίεση στις βασικές πρώτες ύλες, όπως είχε συμβεί τότε με το αλεύρι, τα έλαια και άλλα υλικά παραγωγής. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η αγορά δεν θεωρεί, προς το παρόν, δικαιολογημένη μια οριζόντια ανατίμηση στο ψωμί.

Το ψωμί, πάντως, παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα προϊόντα για το καταναλωτικό κοινό. Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, η μέση τιμή της φραντζόλας έχει αυξηθεί αισθητά σε σχέση με την προ πανδημίας περίοδο, ενώ ο κλάδος συνεχίζει να δέχεται πίεση τόσο από το λειτουργικό κόστος όσο και από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό των μεγάλων αλυσίδων και των σούπερ μάρκετ. Πρόσφατα δημοσιεύματα και παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος αποτυπώνουν αυτή τη διαρκή πίεση στην παραδοσιακή αρτοποιία.

Η εικόνα, επομένως, παραμένει μικτή: το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων δεν έχει εξαφανιστεί, καθώς η ενέργεια παραμένει ο μεγάλος άγνωστος παράγοντας, όμως για την ώρα η αγορά δεν βλέπει λόγο για άμεση αναπροσαρμογή στις τιμές του φρέσκου ψωμιού. Οι επόμενες εβδομάδες θα θεωρηθούν κρίσιμες για το αν η αναταραχή στη Μέση Ανατολή θα μείνει ένα προσωρινό σοκ ή θα περάσει τελικά και στον φούρνο της γειτονιάς.

