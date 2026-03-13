Ανησυχία στην Πάτρα: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και έπιασε φωτιά!

Μεγάλη η αναστάτωση που προκλήθηκε στην Πάτρα σήμερα (13/3026) το βράδυ. Συγκεκριμένα μετά από τροχαίο στην κάθοδο της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου Ι.Χ. που κινούνταν στο σημείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου.

Μάλιστα στη συνέχεια στο όχημα φέρεται να εκδηλώθηκε μικρή εστία φωτιάς, γεγονός που προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών. Ευτυχώς ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο πριν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου.

Παράλληλα έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο της κατάστασης και την απομάκρυνση του οχήματος, ενώ ενημερώθηκε και το ΕΚΑΒ. Πάντως τελικά δεν χρειάστηκε η συνδρομή ασθενοφόρου, καθώς ο οδηγός δεν είχε κάποιο τραυματισμό.

