Ανησυχία στην Πάτρα: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και έπιασε φωτιά!

Ευτυχώς ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο πριν η κατάσταση επιδεινωθεί

13 Μαρ. 2026 23:57
Pelop News

Μεγάλη η αναστάτωση που προκλήθηκε στην Πάτρα σήμερα (13/3026) το βράδυ. Συγκεκριμένα μετά από τροχαίο στην κάθοδο της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου Ι.Χ. που κινούνταν στο σημείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου.

Μάλιστα στη συνέχεια στο όχημα φέρεται να εκδηλώθηκε μικρή εστία φωτιάς, γεγονός που προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών. Ευτυχώς ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο πριν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου.

Παράλληλα έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο της κατάστασης και την απομάκρυνση του οχήματος, ενώ ενημερώθηκε και το ΕΚΑΒ. Πάντως τελικά δεν χρειάστηκε η συνδρομή ασθενοφόρου, καθώς ο οδηγός δεν είχε κάποιο τραυματισμό.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Ταϊλάνδη: Παρουσιαστές άρχισαν να βγάζουν τα ρούχα τους στον αέρα για εξοικονόμηση ενέργειας! ΒΙΝΤΕΟ
23:57 Ανησυχία στην Πάτρα: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και έπιασε φωτιά!
23:39 Γιατί και πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη «απορρίπτει» 5 πανεπιστημιακές επιλογές, τονίζοντας: «Δεν θα έπρεπε να επιλέγονται»
23:21 Βαρύ το πρόστιμο για όλους όσοι δεν φορούν ζώνη στα πίσω καθίσματα
22:59 Κούβα: Περιμένει διεθνές κομβόι με 20 τόνους τρόφιμα
22:51 Δικαστής στις ΗΠΑ ακύρωσε ως «προσχηματική» την έρευνα σε βάροτου προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ
22:40 Κάρφωσε και γκρέμισε την μπασκέτα, αλλά αυτή τον…εκδικήθηκε και τον εγκλώβισε! ΒΙΝΤΕΟ
22:31 «Πολύ σύντομα και πολύ ήσυχα», η Νάνσυ Παραδεισανού για τον γάμο της Σκορδά
22:21 Βρετανία: 11 χρόνια χρόνια φυλακή σε θεραπευτή, που έπεισε πελάτισσά του να κάνει σεξ μαζί του για να τη γιατρέψει, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 «Το βαρύ κλίμα που δημιουργήθηκε επηρέασε τις παίκτριες να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία», η προπονήτρια του Ιράν για τις αποστάτριες
22:06 Με το δεξί οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες/βίντεο
22:00 Προσέγγισε 14χρονη με πρόσχημα ένα γατάκι και τη βίασε
21:51 Σύλληψη Αστυνομικού για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια
21:40 «Έτρεχε με πάνω από 100 χλμ.», η εκτίμηση πραγματογνώμονα για το θανατηφόρο τροχαίο με την οδηγό ταξί στη Βούλα:
21:30 Αλμέιδα: «Εκτοξεύουν πυραύλους αξίας 50.000.000 ευρώ, αντί να ξοδεύουν τα χρήματα σε τρόφιμα και υποδομές»
21:20 IDF: Έβγαλαν λίστα με τους «τρομοκράτες» που έχουν εξουδετερώσει από την έναρξη των επιχειρήσεων
21:10 ΠΑΣΟΚ: Σε…αναταραχή μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
21:00 «Βρήκα μπροστά μου ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα», συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, ΒΙΝΤΕΟ
20:50 Πώς γιατροί στη Μυτιλήνη έδωσαν τη ζωή 60χρονου τοξικομανούς, καθώς ήταν σε ανοιχτή γραμμή με αγγειοχειρουργούς στο «Αττικόν»
20:40 «Να ανοίξουν τα στόματα, έχουμε ενδείξεις αθλητικής βίας» τονίζει ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη
εφημερίδα 13.3.26
