Αννα Διαμαντοπούλου για τα «γαλάζια» τρολ

Ανάρτηση με σαφείς αιχμές κατά της ΝΔ από την Αννα Διαμαντοπούλου: «Ο Georghy Zhukov αποκαλύφθηκε ως ένα από τα μεγάλα γαλάζια τρολ του διαδικτύου. Φυσικά, δεν είναι μόνος. Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θα βλέπουμε όλο και πιο έντονα τη σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου: τρολ, ψέματα, λάσπη, οργανωμένες επιθέσεις στην αντιπολίτευση, στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στα στελέχη μας.

Τις τελευταίες μέρες βλέπω και προσωπικά μια τέτοια επίθεση, με απίθανα ψέματα. Δεν μπορούμε να κυνηγάμε έναν-έναν όσους διακινούν αθλιότητες.

Μπορούμε όμως να γίνουμε πιο απαιτητικοί ως πολίτες: να ελέγχουμε, να απορρίπτουμε, να μη δίνουμε βήμα στο ψέμα, στη χυδαιότητα, στη διαστρέβλωση και στη συνειδητή αμνησία.

Να επιβεβαιώνουμε τις ειδήσεις. Να στηρίζουμε την αλήθεια. Ευχαριστώ όσους διαθέτουν χρόνο και..αντοχή γι αυτό»!

