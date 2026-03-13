Ανω-κάτω η αγορά με τους νέους ΚΑΔ και στην Αχαΐα – Αυτόματη αντιστοίχιση με λάθη στα μητρώα της ΑΑΔΕ

Τι είναι ο ΚΑΔ; Ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας που υποχρεωτικά δηλώνει μία επιχείρηση. Και δεν χρειάζεται να είναι κανείς λογιστής για να συμπεράνει ότι ο σωστός κωδικός θα πρέπει να ταιριάζει όσο γίνεται περισσότερο στο πραγματικό αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

Πώς, λοιπόν, σε κατάστημα εστίασης στα Μητρώα της ΑΑΔΕ για το 2026 προστέθηκε ο ΚΑΔ «Κατασκευή εσωρούχων»; Ή πώς σε σταθμάρχη του ΟΣΕ, ο οποίος έχει μόνο μια ξεκάθαρη δραστηριότητα προστέθηκαν ΚΑΔ που αφορούν «Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για εξειδικευμένες κατασκευαστικές υπηρεσίες» ή «Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου»;

Οπως καταλαβαίνει κανείς, το ψηφιακό κράτος μπορεί να έχει κάνει βήματα προόδου στη χώρα μας, αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχει… εκτεθεί. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά έχει δημιουργήσει τεράστιο θυμό στον κλάδο των λογιστών-φοροτεχνικών, οι οποίοι λίγες μόλις εβδομάδες πριν την έναρξη σύνταξης των φορολογικών δηλώσεων, καλούνται να διορθώσουν τα μαζικά λάθη του πληροφοριακού συστήματος. Και, μάλιστα, οι διορθώσεις αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 1η Ιουνίου, για την αποφυγή όχι μόνον παρερμηνειών, αλλά -κυρίως- προστίμων.

Τι λένε οι λογιστές

Κι ενώ η Διαδικτυακή Ομάδα Παρέμβασης Λογιστών-Φοροτεχνικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει δημόσια «άλλη μία απαράδεκτη ενέργεια της ΑΑΔΕ», η οποία «προσθέτει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις έως και δεκάδες ΚΑΔ άσχετους με την οικονομική τους δραστηριότητα», ο πατρινός λογιστής Αγγελος Γιανναράκης εξηγεί ακριβώς πως δημιουργήθηκε το πρόβλημα: «Η ΑΑΔΕ αποφάσισε να εναρμονιστεί με τους ευρωπαϊκούς ΚΑΔ του 2025. Οι περισσότεροι ΚΑΔ που είχαμε ήταν του 2008, οπότε ξεκίνησε μια διαδικασία αυτόματη με σκοπό να αλλάξουν οι ΚΑΔ. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για να μην ανησυχούν οι επαγγελματίες, οι φορολογικές δηλώσεις του 2025 θα γίνουν με τους παλιούς ΚΑΔ και το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι λογιστές είναι να δουν αν έχει γίνει σωστά η αντιστοίχιση. Αν δεν έχει γίνει -όπως βλέπουμε δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις- έχουν το περιθώριο μέχρι την 1η Ιουνίου να κάνουν τις αντίστοιχες μεταβολές στην Εφορία, χωρίς κάποιο πρόβλημα. Ηταν πάγιο αίτημα των λογιστών να μη γίνουν οι φορολογικές δηλώσεις του 2025 με τους νέους ΚΑΔ. Ευτυχώς η ΑΑΔΕ ανταποκρίθηκε».

Ιστοσελίδα… νωπών ψαριών!

Ο Βασίλης Γκοτσούλιας ήταν ένας από τους πολλούς που βρέθηκε ξαφνικά με λάθος ΚΑΔ. Οπως κατήγγειλε χθες στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!» η ατομική επιχείρηση που λειτουργεί για ιστοσελίδα κι άλλα παρεμφερή με την επικοινωνία και την ενημέρωση, βρέθηκε να διαθέτει ΚΑΔ -κρατηθείτε!- «Εμπορίας κι αλίευσης νωπών ψαριών», αλλά και «Υπηρεσιών Πυροσβεστικής». «Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς επέτρεψαν να συμβεί αυτό», σχολίασε ο Βασίλης Γκοτσούλιας και πρόσθεσε: «Μιλάμε για ΚΑΔ που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Τώρα τρέχουμε με τους λογιστές μας για να διορθώσουμε τα λάθη του συστήματος».

