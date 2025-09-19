Ανοδικό ξεκίνημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει για δεύτερη μέρα την ανοδική του πορεία, επιστρέφοντας πάνω από τις 2.030 μονάδες, παρά τη διατήρηση της εβδομαδιαίας πτώσης. Οι διεθνείς αγορές δείχνουν θετικό πρόσημο, με τη Wall Street να σπάει διαδοχικά ιστορικά ρεκόρ.

Σήμερα, η εγχώρια χρηματιστηριακή δραστηριότητα αναμένεται αυξημένη, καθώς συμπίπτουν τρεις σημαντικές εξελίξεις: η αναδιάρθρωση δεικτών FTSE Russell και Stoxx, η τριπλή λήξη στα παράγωγα (triple witching) και η αξιολόγηση της Moody’s για την ελληνική οικονομία. Παράλληλα συνεχίζεται η ανακοίνωση αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου από τις εισηγμένες και καταγράφονται έντονες επιχειρηματικές κινήσεις.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται σήμερα κατά +0,28%, διαπραγματευόμενος στις 2.032,81 μονάδες, με εύρος διακύμανσης μόλις 4 μονάδων (υψηλό ημέρας 2.036,44 και χαμηλό 2.032,13). Η σημερινή άνοδος, ωστόσο, δεν αρκεί για να αντιστρέψει την εβδομαδιαία πτώση, καθώς απαιτείται κέρδος πάνω από +1,7% για θετικό πρόσημο στο πενθήμερο. Από την αρχή του έτους, η απόδοση του ΧΑ φτάνει περίπου το +38%.

Στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων, η Metlen Energy & Metals εντάσσεται στον βρετανικό FTSE 100 και στον ευρωπαϊκό FTSE EuroMid, ενώ η Τράπεζα Κύπρου προστίθεται στον FTSE Emerging Europe Large Cap, η ElvalHalcor στον Mid Cap και η Πέτρος Πετρόπουλος στον Micro Cap. Στους δείκτες Stoxx, η Eurobank θα ενταχθεί στον Emerging Europe Large Cap, η Titan και ο ΔΑΑ στον Mid Cap και η Aktor στον Small Cap, ενώ η Coca-Cola HBC θα προστεθεί στον Stoxx UK 50.

Παράλληλα, σήμερα πραγματοποιείται η τριπλή λήξη στα παράγωγα Σεπτεμβρίου, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τον τζίρο και τη συναλλακτική δραστηριότητα.

Απόψε, η Moody’s θα αξιολογήσει την ελληνική οικονομία, χωρίς σημαντικές προσδοκίες για αλλαγές. Η χώρα αξιολογείται σήμερα με «Baa3» και σταθερές προοπτικές, μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας τον Μάρτιο, και πριν τις επόμενες αξιολογήσεις από S&P, Scope και Fitch τους επόμενους μήνες.

