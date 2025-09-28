Άνοδος άνω του 1% για το πετρέλαιο με το βλέμμα στις ρωσικές προμήθειες

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επιθέσεις ουκρανικών drones σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας μείωσαν τις εξαγωγές καυσίμων της χώρας.

Το Brent διαμορφώθηκε στα 70,13 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,02%. Το αμερικανικό αργό τύπου WTI βρέθηκε στα 65,72 δολάρια το βαρέλι, κερδίζοντας 1,14%.

“Οι αγορές συνέχισαν να επικεντρώνονται στην κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας” δήλωσε ο John Kilduff, συνεργάτης της Again Capital. “Οι επιθέσεις με drones από την Ουκρανία αρχίζουν να συσσωρεύονται” ανέφερε.

Η μείωση της δυναμικότητας διύλισης έχει θέσε ορισμένες ρωσικές περιοχές αντιμέτωπες με ελλείψεις σε καύσιμα.

Εκτός από τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο Andrew Lipow πρόεδρος της Lipow Oil Associates, δήλωσε ότι η δράση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ήταν επίσης υποστηρικτική.

“Ο Τραμπ συνεχίζει να πιέζει τους συμμάχους των ΗΠΑ να μειώσουν τις ρωσικές εισαγωγές” δήλωσε παράλληλα ο ndrew Lipow πρόεδρος της Lipow Oil Associates. “Μπορεί να δούμε την Ινδία και την Τουρκία να μειώνουν μέρος των εισαγωγών τους από τη Ρωσία” σημείωσε.

Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε ο αναλυτής της ANZ, Daniel Hynes, η προειδοποίηση του ΝΑΤΟ για απάντηση σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναέριου χώρου των κρατών-μελών έχει κλιμακώσει τις εντάσεις και έχει ενισχύσει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία.

