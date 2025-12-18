Άνοδος στις τιμές πετρελαίου λόγω γεωπολιτικών εντάσεων

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, εν μέσω ανησυχιών για τον παγκόσμιο εφοδιασμό λόγω πιθανών νέων αμερικανικών κυρώσεων στη Ρωσία και του αποκλεισμού δεξαμενόπλοιων από τη Βενεζουέλα.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,7% ή 42 σεντς, φθάνοντας τα 60,10 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 0,79% ή 44 σεντς, στα 56,38 δολάρια.

Η άνοδος αποδίδεται σε αναφορές για προετοιμασία νέων κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του ρωσικού πετρελαίου, εάν η Μόσχα δεν αποδεχθεί ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, καθώς και στον αποκλεισμό κυρωμένων δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο περίπου 600.000 βαρέλια ημερησίως.

Αναλυτές της ING εκτιμούν ότι περαιτέρω μέτρα κατά της Ρωσίας θα εντείνουν τους κινδύνους εφοδιασμού, ενώ ο αποκλεισμός στη Βενεζουέλα έχει περιορισμένο αντίκτυπο λόγω ασθενούς ζήτησης και υψηλών αποθεμάτων στην Ασία.

