Ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσμάτων και συζήτησης για την έμφυλη βία στη Δυτική Ελλάδα

Σε μια περίοδο που η έμφυλη βία επανέρχεται με όλο και πιο ανησυχητικό τρόπο στο δημόσιο προσκήνιο, η ανάγκη για γνώση, τεκμηρίωση, πρόληψη και αποτελεσματική θεσμική ανταπόκριση είναι περισσότερο από αναγκαία.

Το Κέντρο Εριφύλη σας προσκαλεί στην ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου:

«Παρατηρητήριο παρακολούθησης εθνικών, ευρωπαϊκών & διεθνών πολιτικών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, στις 18:30, στην Αίθουσα Διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

(Φιλοποίμενος 24, 3ος όροφος, Πάτρα).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας του Παρατηρητηρίου για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στόχος της συνάντησης είναι να ανοίξει ένας ουσιαστικός χώρος ανταλλαγής εμπειριών, προβληματισμών και προτάσεων, με βάση τα δεδομένα της έρευνας και τη γνώση των ανθρώπων και των φορέων που δρουν καθημερινά στο πεδίο. Μέσα από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, επιδιώκεται να αναδειχθούν συγκεκριμένες προτεραιότητες και επόμενα βήματα για την ενίσχυση της πρόληψης, της προστασίας και της διατομεακής συνεργασίας στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Πρόγραμμα

18:30–19:30 | Παρουσιάσεις

Νίκη Γεωργιάδου

Δικηγόρος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θέμα: Έμφυλη βία: μορφές και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση

Σταυρούλα Κορδέλλα

Συντονίστρια Προγραμμάτων, Κέντρο Εριφύλη

Θέμα: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και συστάσεων για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας του έργου «Παρατηρητήριο παρακολούθησης πολιτικών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών»

Λέττα Ζάγκλα

Κοινωνική Λειτουργός, Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Δυτικής Ελλάδας

Θέμα: Κοινωνικοί λειτουργοί στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της έμφυλης βίας

Βασίλης Μάρκου

Δικηγόρος, επιστημονικός συνεργάτης του έργου

Θέμα: Θεσμικά εργαλεία διαχείρισης υποθέσεων έμφυλης βίας στη Δυτική Ελλάδα: προοπτικές ή χαμένες ευκαιρίες

19:30–20:30 | Τοποθετήσεις φορέων και συζήτηση

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, με δυνατότητα και διαδικτυακής συμμετοχής μέσω Zoom.

Για συμμετοχή μέσω Zoom, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα:

https://forms.gle/YubzHfYtS2S5SXx16

Ο σύνδεσμος Zoom θα αποσταλεί σε όσες και όσους δηλώσουν διαδικτυακή συμμετοχή.

Οι Εκθέσεις Αποτελεσμάτων και Συστάσεων είναι διαθέσιμες εδώ:

https://www.erifylicenter.org/observatory-results

Βεβαιώσεις συμμετοχής θα δοθούν εφόσον ζητηθούν.

Πληροφορίες:

6973688874

erifyli@erifyli.org

