«Ανοιχτό πόλεμο» στο Αφγανιστάν κήρυξε το Πακιστάν, τουλάχιστον 130 νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

Στα πρόθυρα μιας γενικευμένης σύρραξης, με το Πακιστάν να κηρύσσει «ανοιχτό πόλεμο» στο Αφγανιστάν, έπειτα από μια σειρά φονικών εκατέρωθεν πληγμάτων κατά μήκος των συνόρων, με αεροπορικά και χερσαία πλήγματα και βαριές απώλειες.

Η κλιμάκωση ήρθε αφού, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι και των δύο χωρών, το Πακιστάν βομβάρδισε κατά τη διάρκεια της νύχτας στόχους της κυβέρνησης των Ταλιμπάν σε μεγάλες πόλεις του Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένης της Καμπούλ και της Κανταχάρ.

Πηγές ασφαλείας στο Πακιστάν ανέφεραν ότι τα πλήγματα περιλάμβαναν αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις εναντίον θέσεων, αρχηγείων και αποθηκών πυρομαχικών των Ταλιμπάν σε πολλαπλούς τομείς κατά μήκος των συνόρων.Και οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για βαριές απώλειες.

🚨🇦🇫 🇵🇰 A war between Afghanistan and Pakistan has just begun. Clashes on the border. Troops moving. Bombs falling. The same border the British drew. The same line that never made sense. The same people divided by a pen in London. Afghanistan and Pakistan were never meant to be… pic.twitter.com/S4YKR580BV — New Direction AFRICA (@Its_ereko) February 26, 2026

Εκατόμβη νεκρών και εκατέρωθεν κατηγορίες

Η ένταση πυροδοτήθηκε από τις κατηγορίες του Πακιστάν ότι το Αφγανιστάν περιθάλπει τρομοκράτες που δρουν στο έδαφός του, κατηγορία που οι Ταλιμπάν αρνούνται.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Πακιστάν, Mosharraf Zaidi, επιβεβαίωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι: «Οι πακιστανικές αντεπιθέσεις εναντίον στόχων στο Αφγανιστάν συνεχίζονται».

Σύμφωνα με τον Zaidi, 133 Αφγανοί μαχητές των Ταλιμπάν σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν, ενώ 27 φυλάκια καταστράφηκαν και εννέα καταλήφθηκαν.

Από την άλλη, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Zabihullah Mujahid, υποστήριξε ότι 55 Πακιστανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 19 φυλάκια καταλήφθηκαν.

The people of Afghanistan bear the true cost of this unjust war and enough is enough. 💔🇦🇫 At 2:00 a.m., while families were asleep, the sky turned to fire. Overnight, forces from Pakistan launched major strikes on Kabul a dangerous escalation after days of attacks across other… pic.twitter.com/JridjYK1rw — Wazhma Tokhi (@WazhmaTokhi) February 26, 2026

Υπουργός Άμυνας Πακιστάν: «Η υπομονή μας εξαντλήθηκε»

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο εκρηκτική με τις δηλώσεις του Πακιστανού υπουργού Άμυνας, Khawaja Mohammad Asif. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ την Παρασκευή, ο Asif ανέφερε ότι το Πακιστάν ήλπιζε σε ειρήνη στο Αφγανιστάν μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και ανέμενε από τους Ταλιμπάν να επικεντρωθούν στην ευημερία του αφγανικού λαού και στη σταθερότητα της περιοχής.

Αντί γι’ αυτό, όπως κατήγγειλε, οι Ταλιμπάν μετέτρεψαν το Αφγανιστάν «σε αποικία της Ινδίας», συγκέντρωσαν μαχητές από όλο τον κόσμο και άρχισαν να «εξάγουν τρομοκρατία».

«Η υπομονή μας έχει πλέον εξαντληθεί. Τώρα υπάρχει ανοιχτός πόλεμος μεταξύ μας», είπε.

Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Shehbaz Sharif, διαβεβαίωσε ότι ο λαός και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι πλήρως προετοιμασμένοι να προστατεύσουν την ασφάλεια, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Πακιστάν.

Σε επίσημη ανακοίνωση, επισήμανε ότι οι πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις είναι απολύτως ικανές να αντιμετωπίσουν κάθε εχθρική πρόθεση υπό τη διοίκηση του στρατάρχη Asim Munir.

