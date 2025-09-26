Ανοίγει η αυλαία του Super Cup 2025, που θα δείτε το ΑΕΚ-Προμηθέας

Το Stoiximan Super Cup 2025 ανοίγει την αυλαία του στη Ρόδο, καθώς η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Προμηθέας στον πρώτο χρονικά ημιτελικό και ο Ολυμπιακός την Καρδίτσα στον δεύτερο.

Οι τέσσερις ομάδες στο πρώτο επίσημο παιχνίδι στη χρονιά για καθεμία από αυτές θα παλέψουν με στόχο την είσοδο στον τελικό του Σαββάτου.

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του Stoiximan Super Cup

17:00 ΑΕΚ – Προμηθέας (ΕΡΤ 2)

20:30 Ολυμπιακός – Καρδίτσα (ΕΡΤ 2).

