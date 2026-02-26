Ανοίγει η πλατφόρμα για το Επίδομα Παιδιού 2026 – Προθεσμία έως 11 Μαρτίου

Στις 8:00 το πρωί της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου 2026 ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αιτήσεων του Επιδόματος Παιδιού για το έτος 2026, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο Οργανισμός Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η διαδικασία θα παραμείνει ενεργή έως και την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στις 18:00, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν νέες αιτήσεις μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Το ποσό του επιδόματος θα προκύψει βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 του 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που δηλώθηκε για το φορολογικό έτος 2024. Μετά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, στον υπολογισμό θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Στις βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος περιλαμβάνεται η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης Α21, οι αιτούντες οφείλουν να δηλώσουν τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, την τάξη και τον αριθμό μητρώου του παιδιού που φοιτά. Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά κανονικά. Σε διαφορετική περίπτωση, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση και ζητείται η επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Υπογραμμίζεται ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αποθηκευμένες αλλά μη οριστικοποιημένες αιτήσεις δεν θεωρούνται έγκυρες και δεν εξετάζονται.

