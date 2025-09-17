Ανοίγει σύντομα κατάστημα εστίασης στην Πλατεία Υψηλών Αλωνιών

Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτούνται για ποιο λόγο δεν έχει ανοίξει ακόμα γνωστό κατάστημα εστίασης στην πλατεία Υψηλών Αλωνιών που λειτουργεί επι σειρά ετών.

Το κατάστημα κάθε καλοκαίρι άνοιγε στις αρχές Σεπτεμβρίου μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα.

Παρότι πολλά λέγονται, εν τούτους οι πληροφορίες λένε οτι σύντομα θα ανοίξει το κατάστημα για να υποδεχτεί τους θαμώνες που έχουν κάνει στέκι το συγκεκριμένο κατάστημα εδώ και πολλά χρόνια.

Τις επόμενες μέρες θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και σύντομα θα ανακοινώσει την επιστροφή του, ωστόσο αυτό που μένει να ξεκαθαριστεί είναι αν θα ανοίξει από νωρίς το πρωί ή από το μεσημέρι.

Είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες , ωστόσο η ουσία είναι σύντομα η Πλατεία Υψηλών Αλωνιών θα αποκτήσει ξανά ένα κατάστημα εστίασης που καλύπτει όλα τα γούστα.

