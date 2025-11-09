Ανοίγει τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου η πλατφόρμα myΘέρμανση

Το επίδομα καλύπτει πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, βιομάζα, ακόμη και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικό ρεύμα.

09 Νοέ. 2025 14:19
Όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο… ανεβαίνει το ενδιαφέρον για το επίδομα θέρμανσης. Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr), δίνοντας «ανάσα» σε χιλιάδες νοικοκυριά που βλέπουν το κόστος ενέργειας να πιέζει ξανά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η φετινή ΚΥΑ (ΦΕΚ 5802/Β/31-10-2025) προβλέπει ότι οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως 5 Δεκεμβρίου 2025, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν προκαταβολή 60% του επιδόματος που είχαν πάρει πέρυσι.

Για να λάβει κάποιος το επίδομα, πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

-Έως 16.000 ευρώ εισόδημα για μονομελές νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για ζευγάρι, προσαυξημένα κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
-Για μονογονεϊκή οικογένεια, το όριο είναι 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί μετά το πρώτο.
-Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.
-Η ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για ζευγάρια ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
-Το ελάχιστο ποσό επιδότησης είναι 100 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει έως 800 ευρώ ή και 1.200 ευρώ για περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης. Η αξία της αγοράς καυσίμων πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια από το ποσό της επιδότησης και αφορά μόνο ένα είδος καυσίμου ανά δικαιούχο.

Η πληρωμή θα γίνει σε τρεις δόσεις:

-Έως 23 Δεκεμβρίου 2025 για την προκαταβολή και τις αγορές έως 30 Νοεμβρίου.
-Έως 29 Μαΐου 2026 για τις αγορές έως 15 Απριλίου 2026 (ή 31 Μαρτίου για καυσόξυλα/πέλετ).
-Έως 31 Ιουλίου 2026 για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.

Οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης επιδοτούνται από 15 Οκτωβρίου 2025 στην τιμή 1,14 ευρώ/λίτρο, ενώ για καυσόξυλα και πέλετ λαμβάνονται υπόψη οι αγορές από 1 Ιουνίου 2025.

Το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο myΘέρμανση με τους κωδικούς TAXISnet, ενώ για απορίες μπορούν να απευθυνθούν στο 1521 ή στην ψηφιακή πλατφόρμα my1521 (24 ώρες το 24ωρο).
