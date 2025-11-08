Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης: Ποιοι δικαιούνται έως 1.200 ευρώ και πότε θα πληρωθούν

Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση για την υποβολή αιτήσεων από 1,2 εκατομμύρια πολίτες. Το επίδομα, που φτάνει έως και τα 1.200 ευρώ, παραμένει αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιζόμενο με οφειλές προς το Δημόσιο.

Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης: Ποιοι δικαιούνται έως 1.200 ευρώ και πότε θα πληρωθούν
08 Νοέ. 2025 12:36
Pelop News

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης ξεκινούν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, ενώ θα ακολουθήσουν δύο ακόμη δόσεις τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2026, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, Όμηρος Τσάπαλος.

Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται για κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, βιομάζας (πέλετ) ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, ενώ καλύπτει και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση.

Τα ποσά κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα — άγαμοι, έγγαμοι, διαζευγμένοι, χήροι ή σε σύμφωνο συμβίωσης — που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Εισοδηματικά όρια

Έως 16.000 ευρώ για άγαμους.

Έως 24.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, έως 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί μετά το πρώτο.

Τα περιουσιακά όρια καθορίζονται στις 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στο myAADE (myaade.gov.gr), με τους κωδικούς TAXISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή:
Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση.

Για πληροφορίες ή υποστήριξη, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων my1521, τηλεφωνικά στο 1521 (εργάσιμες ημέρες 7:00–20:00) ή ψηφιακά στο my1521, επιλέγοντας το θέμα «Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα – Επίδομα θέρμανσης».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:50 Οπλισμένος στην είσοδο των Δικαστηρίων Πατρών: Τον σταμάτησαν πριν περάσει με μαχαίρια και σιδερογροθιά
13:48 Απανθρακωμένο πτώμα στη Βοιωτία: 14 φάκελοι εξαφανίσεων στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας
13:36 Τρεις συλλήψεις διακινητών στον Έβρο: Μετέφεραν παράνομα μετανάστες με αυτοκίνητα και κρυφές θήκες
13:24 Έφοδος της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα: Εντοπίστηκαν θύματα trafficking και «σφραγισμένα» καταστήματα που λειτουργούσαν ξανά
13:12 Βορίζια: Από τις φυλακές στην ανακρίτρια συγγενείς του Καργάκη – Ερευνάται ποιος έβαλε τη βόμβα που άναψε το φυτίλι του μακελειού
13:00 Η Σία Κοσιώνη στο θεατρικό σανίδι: «Το χιούμορ είναι πράξη αντίστασης»
13:00 Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη του 40χρονου εκπαιδευτικού για παιδική πορνογραφία
12:48 Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Πατρέων για τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη
12:36 Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης: Ποιοι δικαιούνται έως 1.200 ευρώ και πότε θα πληρωθούν
12:24 «Παγώνει» η επισιτιστική βοήθεια στις ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο δίνει παράταση στην κυβέρνηση Τραμπ εν μέσω shutdown
12:12 Νέο ξέσπασμα Γκλέτσου on air: «Μου στήσατε παγίδα!» – Η ένταση με τη Σίσσυ Χρηστίδου και η επίμαχη συμφωνία ΒΙΝΤΕΟ
12:07 Υπόθεση κατάρρευσης 13χρονου από ναρκωτικά: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για διακίνηση κάνναβης μέσα στο σχολείο – Στο αυτόφωρο και οι γονείς τους
12:00 Ντίμης Κρίτσας: Ο “άρχοντας” της ελληνικής μόδας που έκανε την κομψότητα διεθνή υπόθεση
11:59 Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Νέος γύρος κακοκαιρίας από αύριο, ισχυρές βροχές στη Δυτική Ελλάδα
11:48 Φονικό στη Χαλκίδα: Οκτώ συλλήψεις για τη δολοφονία του 20χρονου – Τυφλό οπαδικό μίσος πίσω από την αιματηρή συμπλοκή
11:40 Τραγωδία στην Τουρκία: Έξι νεκροί από φωτιά σε εργοστάσιο αρωμάτων – Μαρτυρίες για έκρηξη και κραυγές πανικού ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Το τελευταίο αντίο στην Κίλι Σφακιανάκη: Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη αποχαιρετάται σε μια λιτή τελετή στη Ριτσώνα
11:24 Κυβέρνηση κατά ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το μόνο πλέγμα αδιαφάνειας είναι το δικό σας» – Αντεπίθεση με έγγραφα και ονόματα
11:18 Πάτρα: Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη
11:15 Δύσκολη διπλή αποστολή για τον ΝΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ