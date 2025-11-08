Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης: Ποιοι δικαιούνται έως 1.200 ευρώ και πότε θα πληρωθούν

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης ξεκινούν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, ενώ θα ακολουθήσουν δύο ακόμη δόσεις τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2026, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, Όμηρος Τσάπαλος.

Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται για κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, βιομάζας (πέλετ) ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, ενώ καλύπτει και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση.

Τα ποσά κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα — άγαμοι, έγγαμοι, διαζευγμένοι, χήροι ή σε σύμφωνο συμβίωσης — που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Εισοδηματικά όρια

Έως 16.000 ευρώ για άγαμους.

Έως 24.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, έως 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί μετά το πρώτο.

Τα περιουσιακά όρια καθορίζονται στις 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στο myAADE (myaade.gov.gr), με τους κωδικούς TAXISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση.

Για πληροφορίες ή υποστήριξη, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων my1521, τηλεφωνικά στο 1521 (εργάσιμες ημέρες 7:00–20:00) ή ψηφιακά στο my1521, επιλέγοντας το θέμα «Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα – Επίδομα θέρμανσης».

