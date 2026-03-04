Ανοίγει τουριστικό περίπτερο στο Καλέντζι

Ενα θετικό σημάδι για την ορεινή περιοχή του Ερυμάνθου είναι ότι πρόσφατα εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο η μίσθωση ακινήτου για Τουριστικό περίπτερο που θα ανοίξει στο Καλέντζι το επόμενο διάστημα,.

Είναι μια κίνηση που θα αναβαθμίσει το ιστορικό χωριό και θα δώσει την ευκαιρία να αυξηθεί η επισκεψιμότητα, κυρίως το σαββατοκύριακο, όπου αρκετοί βρίσκονται εκεί για να επισκεφτούν και το μουσείο του Γεωργίου Παπανδρέου.

