Ανοίγει τουριστικό περίπτερο στο Καλέντζι
Η έναρξη του café θα γίνει προς το άνοιγμα της καλοκαιρινής περιόδου
Ενα θετικό σημάδι για την ορεινή περιοχή του Ερυμάνθου είναι ότι πρόσφατα εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο η μίσθωση ακινήτου για Τουριστικό περίπτερο που θα ανοίξει στο Καλέντζι το επόμενο διάστημα,.
Είναι μια κίνηση που θα αναβαθμίσει το ιστορικό χωριό και θα δώσει την ευκαιρία να αυξηθεί η επισκεψιμότητα, κυρίως το σαββατοκύριακο, όπου αρκετοί βρίσκονται εκεί για να επισκεφτούν και το μουσείο του Γεωργίου Παπανδρέου.
