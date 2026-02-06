Άνοιγμα ΟΣΔΕ: Διορθώσεις αιτήσεων 2024–2025

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επαναφέρει σε λειτουργία το ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) από τις 9 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους αγρότες να προχωρήσουν σε διορθώσεις σφαλμάτων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης των ετών 2024 και 2025.

Η σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ αναμένεται να δημοσιευθεί αύριο, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, και θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις κατηγορίες λαθών που μπορούν να διορθωθούν μέσω της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αγρότες θα μπορούν να διορθώσουν λάθη που αφορούν κυρίως στα εξής:

Στοιχεία καθεστώτος προέλευσης ακίνητης περιουσίας (ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ) για ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις

(ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ) για ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις Στοιχεία μητρώου αγροτών (προσωπικά δεδομένα, ΑΦΜ, ταυτότητα κ.λπ.)

(προσωπικά δεδομένα, ΑΦΜ, ταυτότητα κ.λπ.) Οικογενειακή κατάσταση (σύζυγος, τέκνα, εξαρτώμενα μέλη)

(σύζυγος, τέκνα, εξαρτώμενα μέλη) Καταχώρηση παραστατικών (μισθωτήρια, συμβόλαια, λοιπά δικαιολογητικά)

Οι διορθώσεις θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΣΔΕ, ενώ η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την ΑΑΔΕ ως «περίοδος διόρθωσης σφαλμάτων» και όχι ως νέα υποβολή αίτησης.

Η δυνατότητα αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για χιλιάδες αγρότες, καθώς τυχόν λάθη στα παραπάνω πεδία μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλεισμό από ενισχύσεις, καθυστερήσεις πληρωμών ή επιβολή κυρώσεων κατά τον έλεγχο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να περιμένουν την επίσημη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ και τις αναλυτικές οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) και στην πλατφόρμα του ΟΣΔΕ.

