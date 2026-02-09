«Ανοίγουν» 279 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο, δείτε πού

279 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026

«Ανοίγουν» 279 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο, δείτε πού
09 Φεβ. 2026 8:54
Pelop News

Συνολικά 279 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο πρόκειται να καλυφθούν το 2026 στους φορείς ΟΠΕΚΑ, e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Οι προσλήψεις αφορούν υποψηφίους Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης και καλύπτουν κρίσιμες ειδικότητες διοικητικού, οικονομικού, πληροφορικής, παιδαγωγικού και τεχνικού περιεχομένου.

Κατανομή θέσεων ανά φορέα:

ΟΠΕΚΑ (19 θέσεις)

  • 15 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  • 3 ΔΕ Πληροφορικής (Προσωπικού Η/Υ)
  • 1 ΔΕ Οδηγών

e-ΕΦΚΑ (200 θέσεις)

  • 149 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  • 51 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΔΥΠΑ (60 θέσεις)

  • 43 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  • 1 ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
  • 4 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
  • 5 ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
  • 3 ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
  • 4 ΔΕ Μαγείρων (Προσωπικού Εστίασης)

Διαδικασία πρόσληψης

Οι θέσεις ΠΕ και ΤΕ θα καλυφθούν αποκλειστικά από υποψήφιους που συμμετείχαν στον 2ο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Οι θέσεις ΔΕ θα προκηρυχθούν με ξεχωριστές προκηρύξεις τύπου «Κ», με μοριοδότηση βάσει τυπικών και πρόσθετων προσόντων.

Οι συγκεκριμένες 279 προσλήψεις εντάσσονται στον ευρύτερο προγραμματισμό του 2026, ο οποίος προβλέπει συνολικά 19.598 διορισμούς στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων και 52 θέσεων δικηγόρων και νομικών συμβούλων με έμμισθη εντολή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, οι οποίες αναμένεται να εκδοθούν το επόμενο διάστημα.

