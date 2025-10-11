Ανοικτό αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους: Προειδοποίηση για προσοχή λόγω καιρού

Προσβάσιμο για το κοινό και από τις δύο εισόδους του θα είναι αύριο, Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, το φαράγγι της Σαμαριάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αξιολόγηση του επικαιροποιημένου δελτίου της ΕΜΥ, το οποίο προβλέπει για την περιοχή του Ξυλοσκάλου βροχοπτώσεις έως 4 χιλιοστά και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 6,5 χιλιοστά, τιμές που δεν ξεπερνούν τα όρια ασφαλείας για τη λειτουργία του φαραγγιού.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ επισημαίνει, ωστόσο, ότι λόγω της πρόσφατης αστάθειας του καιρού, οι επισκέπτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευση και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας.

Σε περίπτωση που υπάρξει νεότερη πρόγνωση από την ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού, ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα εκδώσει νέα ανακοίνωση αύριο στις 6:30 το πρωί, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι επισκέπτες.

