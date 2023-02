Άνοιξε η γη από τον σεισμό στην Τουρκία: O ελαιώνας που έγινε φαράγγι – Απίστευτες εικόνες

Ο καταστροφικός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ της 6 Φεβρουαρίου στην Τουρκία ήταν τόσο δυνατός που η γη άνοιξε κυριολεκτικά σε πολλά σημεία. Μάλιστα, στην επαρχία Χατάι σε μια περιοχή δημιουργήθηκε ολόκληρο φαράγγι 300 μέτρων.

Εκεί που παλιά ήταν ελαιώνας, ένα τεράστιο πετρώδες χάσμα σχηματίστηκε μοιάζει με φαράγγι και η ρηγμάτωση φτάνει σε βάθος τα 40 μέτρα.

Ο Ιρφάν Ακσού, ο οποίος ζει στην περιοχή δήλωσε ότι όταν ξεκίνησε ο σεισμός δημιούργησε «έναν απίστευτο ήχο». «Ήταν σαν πεδίο μάχης όταν ξυπνήσαμε», όπως είπε.

Το φαράγγι δείχνει το πόσο δυνατός και καταστροφικός ήταν ο σεισμός που ισοπέδωσε πόλεις, κατέστρεψε κτίρια και σκότωσε τουλάχιστον 42.000 ανθρώπους.

…🇹🇷…It looks close to a huge fault formed after an earthquake in the Turkish province of Hatay.

The fissure runs through an olive grove: it is about 300 km long, 200 m wide, and 30 m deep

According to the latest data, 29,605 people died in Turkey, over 80,000 were injured pic.twitter.com/rwUDiUvt4M

