Άνοιξε η πλατφόρμα Ε9 για το 2027 – Προθεσμία έως 31 Ιανουαρίου για τις μεταβολές του 2026

Άνοιξε σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2027, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ. Η βασική προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων που αφορούν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία εντός του 2026 ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2027.

Μέσω της εφαρμογής, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώσουν μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά, ώστε να αποτυπωθεί ορθά η εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους πριν από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2027.

Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης αφορά όσους μέσα στο 2026 απέκτησαν, μεταβίβασαν ή τροποποίησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που υπάγονται στον ΕΝΦΙΑ. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται αγορές και πωλήσεις, γονικές παροχές και δωρεές, μεταβολές σε ποσοστά συνιδιοκτησίας, αλλαγές στο είδος δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία), καθώς και διορθώσεις στα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων.

Στο Ε9 δηλώνονται επίσης στοιχεία που επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου, όπως τα τετραγωνικά μέτρα, η χρήση του ακινήτου, οι βοηθητικοί χώροι, τα στοιχεία ηλεκτροδότησης, ο γεωγραφικός εντοπισμός, καθώς και εγγραφές ή μεταβολές σε γήπεδα και αγροτεμάχια.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία «Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ» είναι κοινή για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται η υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη από το 2011 και μετά, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα για τα έτη από το 2010 και μετά. Μέσω της ίδιας υπηρεσίας παρέχεται και η δυνατότητα εκτύπωσης πράξεων διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για τα έτη από το 2014 και μετά, καθώς και η έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.

Ως προς τις προθεσμίες, η δήλωση Ε9 υποβάλλεται έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία της μεταβολής. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2026 δηλώνονται εμπρόθεσμα έως τις 31 Ιανουαρίου 2027. Εξαίρεση αποτελεί η κληρονομική διαδοχή, για την οποία η δήλωση υποβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς.

Η διαδικασία εντός της εφαρμογής ξεκινά με την επιλογή του έτους δήλωσης και τη δημιουργία νέας δήλωσης, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να εισάγει, να μεταβάλει ή να διαγράψει ακίνητα στους πίνακες κτισμάτων, οικοπέδων και γηπέδων. Για τις νέες εγγραφές απαιτείται η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία και τα εμπράγματα δικαιώματα.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα υποχρεωτικά πεδία που συνδέονται με την οριστική υποβολή της δήλωσης, όπως ο αριθμός παροχής ρεύματος στα κτίσματα, καθώς και τα στοιχεία συμβολαίων ή διαθηκών, ανάλογα με την αιτία της μεταβολής.

Τέλος, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας δήλωσης Ε9 μέσω της εφαρμογής myPROPERTY σε περιπτώσεις ψηφιακής υποβολής δηλώσεων μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο τελικός έλεγχος της εικόνας της ακίνητης περιουσίας παραμένει ευθύνη του φορολογούμενου.

