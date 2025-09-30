Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού, οδηγίες για την αίτηση

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 8:00 το πρωί, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις παλαιότερων.

Η αίτηση καταχωρείται μέσω των ιστοσελίδων idika.gr και opeka.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Το ποσό που θα λάβει κάθε οικογένεια εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών που δηλώνονται στο έντυπο Α21 του 2025, αλλά και από το συνολικό εισόδημα που δηλώθηκε για το φορολογικό έτος 2024.

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος περιλαμβάνονται:

η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από προνήπιο έως Γυμνάσιο),

(από προνήπιο έως Γυμνάσιο), η επαρκής παρακολούθηση των μαθημάτων.

Στην αίτηση είναι απαραίτητο να δηλωθούν:

η σχολική μονάδα φοίτησης,

η τάξη του μαθητή,

ο αριθμός μητρώου.

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση συνεχίζει κανονικά. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα, απαιτείται επισύναψη του σχετικού δικαιολογητικού από τον αιτούντα.

Υπενθυμίζεται ότι για να θεωρηθεί έγκυρη, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά· αν παραμείνει σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, δεν λαμβάνεται υπόψη.

