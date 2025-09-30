Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού, οδηγίες για την αίτηση

Η διαδικασία για την αίτηση μέσω Α21 για το 2025.

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού, οδηγίες για την αίτηση
30 Σεπ. 2025 8:26
Pelop News

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 8:00 το πρωί, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις παλαιότερων.

Η αίτηση καταχωρείται μέσω των ιστοσελίδων idika.gr και opeka.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Το ποσό που θα λάβει κάθε οικογένεια εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών που δηλώνονται στο έντυπο Α21 του 2025, αλλά και από το συνολικό εισόδημα που δηλώθηκε για το φορολογικό έτος 2024.

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος περιλαμβάνονται:

  • η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από προνήπιο έως Γυμνάσιο),
  • η επαρκής παρακολούθηση των μαθημάτων.

Στην αίτηση είναι απαραίτητο να δηλωθούν:

  • η σχολική μονάδα φοίτησης,
  • η τάξη του μαθητή,
  • ο αριθμός μητρώου.

Εφόσον τα στοιχεία διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση συνεχίζει κανονικά. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα, απαιτείται επισύναψη του σχετικού δικαιολογητικού από τον αιτούντα.

Υπενθυμίζεται ότι για να θεωρηθεί έγκυρη, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά· αν παραμείνει σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, δεν λαμβάνεται υπόψη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:24 Ιαπωνία: Κυβερνοεπιθεση κράτησε κλειστά εργοστάσια μπύρας
10:19 Κικίλιας: Ισότιμη πρόσβαση ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία
10:15 Σπουδαίες μάχες για το Τσάμπιονς Λιγκ, που θα δείτε τα παιχνίδια
10:10 Daikin Promo Bus: Καινοτομία εν κινήσει στη ΔΕΘ 2025
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:02 Δυτική Ελλάδα: Συνεχείς έλεγχοι για κράνος και πρόστιμα, τα στοιχεία
9:59 Επεισοδιακή καταδίωξη στην Εγνατία: Έκρυβαν μετανάστες στο πορτμπαγκάζ
9:58 Πάτρα: Σεμινάριο αυτοπροστοσαίας από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
9:49 Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
9:49 Οι μετεωρολόγοι για την έλευση της κακοκαιρίας τύπου «Π», φέρνει και χιόνια ΧΑΡΤΕΣ
9:42 Γονικός έλεγχος από την OpenAI και ειδοποιήσεις ασφαλείας
9:33 Αμυράς: Τι αποκάλυψε το πόθεν έσχες του
9:28 Τι «λένε» τα Πόθεν Εσχες των αχαιών βουλευτών
9:23 Μαρινάκης για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τέλος στην εργαλειοποίηση»
9:14 Λατινοπούλου: «Χυδαίο» να να εκμεταλλεύονται τον Ρούτσι για ψηφαλάκια
9:10 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Κάλεσμα στην αυριανή πανελλαδική απεργία
9:06 Πάτρα: Ανοικτά για τους μαθητές τα κέντρα περιβαλλοντικής πληροφόρησης
8:58 Από τι πέθανε τελικά η Μαρίσσα Λαιμού, τι καταγγέλει η οικογένεια
8:54 Η απάντηση Χρυσοχοΐδη γιατί δεν έγινε αλκοτέστ στον Μπισμπίκη
8:49 Νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Ελαφρύνσεις 1,7 δισ. ευρώ για οικογένειες και νέους, τι προβλέπει για στεγαστικό και ακίνητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ